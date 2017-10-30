Баскетболисты «Индианы» дома нанесли поражение «Сан-Антонио» в матче чемпионата НБА

Встреча, прошедшая в воскресенье в Индианаполисе, завершилась победой хозяев со счетом 97:94 (26:24, 27:24, 15:16, 29:30). В составе «Индианы» дабл-дабл сделал Домантас Сабонис (22 очка + 12 подборов), еще 23 очка команде принес Виктор Оладипо. У «Сан-Антонио» самым результативным стал Ламаркус Олдридж, в активе которого 26 очков и 8 подборов.