Оргкомитет зимней Олимпиады-2018 в Пхёнчхане представил дизайн билетов на соревнования, продажа которых начнётся 1 ноября.
Баскетболисты «Индианы» дома нанесли поражение «Сан-Антонио» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 30 окт —
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МОСКВА, 30 окт —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Индианаполисе, завершилась победой хозяев со счетом 97:94 (26:24, 27:24, 15:16, 29:30). В составе «Индианы»
В другом матче дня «Атланта» дома уступила «Милуоки» со счетом 106:117.