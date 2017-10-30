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08:32 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Индианы» дома нанесли поражение «Сан-Антонио» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 30 окт — Р-Спорт. Баскетболисты «Индианы Пэйсерс» нанесли поражение «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в воскресенье в Индианаполисе, завершилась победой хозяев со счетом 97:94 (26:24, 27:24, 15:16, 29:30). В составе «Индианы» дабл-дабл сделал Домантас Сабонис (22 очка + 12 подборов), еще 23 очка команде принес Виктор Оладипо. У «Сан-Антонио» самым результативным стал Ламаркус Олдридж, в активе которого 26 очков и 8 подборов.

В другом матче дня «Атланта» дома уступила «Милуоки» со счетом 106:117.

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