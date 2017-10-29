«Клипперс» потерпели первое поражение, уступив «Детройту»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Скрытые фишки в автомобилях, о которых мало кому известно
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Текущие события
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Ак Барс
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар
Урал
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
Тосно
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Олимпиец
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Енисей
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Лада
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Лацио
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз2
Вашингтон Кэпиталз5
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Факел
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Ворскла
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш6
Чикаго Блэкхокс3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Ротор-Волгоград
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Локомотив М
Футбол. Первый дивизион
16:30
Динамо СПб
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув
Саутгемптон
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Коламбус Блю Джэкетс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз2
Нью-Йорк Айлендерс6
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сибирь
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Аугсбург
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон БрюинзОТ1
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс5
Нью-Йорк Рейнджерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Анахайм Дакс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзБ2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Аризона Койотс3
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:00
Верес
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Жирона
Реал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Лестер
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
28.10
Севилья2
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Динамо К
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Леванте
Футбол. Зарубежный
28.10
Атлетик0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
28.10
Рома1
Болонья0
Футбол. Зарубежный
28.10
Генгам1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
28.10
Дижон1
Нант0
Футбол. Зарубежный
28.10
Кан1
Труа0
Футбол. Зарубежный
28.10
Страсбур2
Анже2
Футбол. Зарубежный
28.10
Монпелье0
Ренн1
Хоккей. НХЛ
28.10
Баффало Сэйбрз2
Сан-Хосе Шаркс3
Все события
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Крах Погорилой поднял зал
Итоги первого круга. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
08:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Клипперс» потерпели первое поражение, уступив «Детройту»

МОСКВА, 29 окт — Р-Спорт. «Детройт» нанес «Лос-Анджелес Клипперс» первое поражение в регулярном чемпионате НБА сезона-2017/18.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 95:87 (27:24, 18:31, 22:17, 28:15) в пользу гостей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Оклахома-Сити» на чужой площадке победила «Чикаго» со счетом 101:69, защитник «Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 12 очков, сделал 13 подборов и 13 передач. Теперь Уэстбрук является единственным игроком, который оформил трипл-дабл в матчах со всеми 29 командами-соперниками в НБА.

Результаты других матчей дня:

«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 123:101,

«Майами» — «Бостон» — 90:96,

«Мемфис» — «Хьюстон» — 103:89,

«Юта» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 96:81,

«Даллас» — «Филадельфия» — 110:112,

«Портленд» — «Финикс» — 114:107.

С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Крах Погорилой поднял зал
Итоги первого круга. Почему «Спартак» не может догнать ЦСКА
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Эдмонтон»
«Зенит» — «Локо»: баттл в Петербурге
Сборная Англии разгромила Испанию в финале ЧМ-2017 U17: видео
Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Миланом»
«Барселона» выиграла в Бильбао у «Атлетика»
Новости
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь