Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил юношескую команду с победой в финальном турнире чемпионата мира.
«Клипперс» потерпели первое поражение, уступив «Детройту»
МОСКВА, 29 окт —
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МОСКВА, 29 окт —
Встреча, состоявшаяся в
«Оклахома-Сити» на чужой площадке победила «Чикаго» со счетом 101:69, защитник «Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 12 очков, сделал 13 подборов и 13 передач. Теперь Уэстбрук является единственным игроком, который оформил
Результаты других матчей дня:
«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 123:101,
«Майами» — «Бостон» — 90:96,
«Мемфис» — «Хьюстон» — 103:89,
«Юта» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 96:81,
«Даллас» — «Филадельфия» — 110:112,
«Портленд» — «Финикс» — 114:107.