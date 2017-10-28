Шесть очков Мозгова не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Нью-Йорком»
МОСКВА, 28 окт —
МОСКВА, 28 окт —
Встреча, состоявшаяся в пятницу в
В составе победителей самым результативным стал латвийский форвард Кристапс Порзингис, набравший 30 очков. Наибольшее количество баллов «Нетс» принес Д’Анджело Расселл — 15. Его партнер по команде российский центровой Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 14 минут, за которые заработал 6 очков, сделал 5 подборов и один блокшот.
«Никс» одержали первую победу в четырех стартовых матчах текущего регулярного чемпионата НБА.
Результаты других матчей дня:
«Шарлотт» — «Хьюстон» — 93:109, у «Рокетс»
«Орландо» — «Сан-Антонио» — 114:87,
«Атланта» — «Денвер» — 100:105,
«Миннесота» — «Оклахома-Сити» — 119:116.