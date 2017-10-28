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11:11 (мск), источник: Р-Спорт

Шесть очков Мозгова не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Нью-Йорком»

МОСКВА, 28 окт — Р-Спорт. Баскетболисты «Бруклин Нетс» в гостях проиграли «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Нью-Йорке на площадке «Никс», завершилась со счетом 107:86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20) в пользу хозяев паркета.

В составе победителей самым результативным стал латвийский форвард Кристапс Порзингис, набравший 30 очков. Наибольшее количество баллов «Нетс» принес Д’Анджело Расселл — 15. Его партнер по команде российский центровой Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке и провел на площадке 14 минут, за которые заработал 6 очков, сделал 5 подборов и один блокшот.

«Никс» одержали первую победу в четырех стартовых матчах текущего регулярного чемпионата НБА.

Результаты других матчей дня:

«Шарлотт» — «Хьюстон» — 93:109, у «Рокетс» трипл-дабл оформил Джеймс Харден (27 очков + 10 подборов + 11 передач),

«Орландо» — «Сан-Антонио» — 114:87,

«Атланта» — «Денвер» — 100:105,

«Миннесота» — «Оклахома-Сити» — 119:116.

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