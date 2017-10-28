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11:09 (мск), источник: Р-Спорт

«Голден Стэйт» победил «Вашингтон», уступая 18 очков по ходу 3-й четверти

МОСКВА, 28 окт — Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» обыграли «Вашингтон Уизардз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Игра, прошедшая в пятницу в Окленде, закончилась со счетом 120:117 (27:34, 26:33, 34:30, 33:20) в пользу хозяев паркета. В третьей четверти отставание «Уорриорз» достигало 18 очков.

В составе победителей дабл-дабл оформил Кевин Дюрэнт (31 очко + 11 подборов). У столичной команды по дабл-даблу в активе Отто Портера (29 очков + 10 подборов) и Джона Уолла (20 очков + 14 передач).

В еще одном матче дня «Торонто» нанес гостевое поражение «Лейкерс» — 101:92 (19:26, 26:25, 27:20, 29:21). В стане «хищников» Демар Дерозан набрал 24 очка, а Кайл Лоури сделал свой восьмой за время игры за команду трипл-дабл (11 очков + 10 подборов + 12 передач).

У «Лейкерс» Джулиус Рэндл отметился 18 очками, на счету Кайла Кузмы дабл-дабл (15 очков + 10 подборов).

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