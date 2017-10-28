«Голден Стэйт» победил «Вашингтон», уступая 18 очков по ходу 3-й четверти
МОСКВА, 28 окт —
МОСКВА, 28 окт —
Игра, прошедшая в пятницу в Окленде, закончилась со счетом 120:117 (27:34, 26:33, 34:30, 33:20) в пользу хозяев паркета. В третьей четверти отставание «Уорриорз» достигало 18 очков.
В составе победителей
В еще одном матче дня «Торонто» нанес гостевое поражение «Лейкерс» — 101:92 (19:26, 26:25, 27:20, 29:21). В стане «хищников» Демар Дерозан набрал 24 очка, а Кайл Лоури сделал свой восьмой за время игры за команду
У «Лейкерс» Джулиус Рэндл отметился 18 очками, на счету Кайла Кузмы