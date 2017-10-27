Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
49% акций «Бруклина» продадут за $ 2,3 млрд, Прохоров останется владельцем клуба
49% акций «Бруклин Нетс» будут проданы китайскому бизнесмену Джозефу Цаю за $ 2,3 млрд.
49% акций «Бруклин Нетс» будут проданы китайскому бизнесмену Джозефу Цаю за $ 2,3 млрд.
Цай является исполнительным
Российский бизнесмен Михаил Прохоров останется основным и действующим владельцем «Бруклин Нетс» еще на четыре года. Предположительно, он продаст свою контрольную долю при запуске опциона Цая.