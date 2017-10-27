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15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

49% акций «Бруклина» продадут за $ 2,3 млрд, Прохоров останется владельцем клуба

49% акций «Бруклин Нетс» будут проданы китайскому бизнесмену Джозефу Цаю за $ 2,3 млрд.

Источник: РИА "Новости"

Цай является исполнительным вице-председателем и соучредителем китайской электронной компании Alibaba. Цай имеет возможность приобрести контрольный пакет акций в будущем.

Российский бизнесмен Михаил Прохоров останется основным и действующим владельцем «Бруклин Нетс» еще на четыре года. Предположительно, он продаст свою контрольную долю при запуске опциона Цая.

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