Бывший комиссар НБА призывает лигу разрешить использование игроками марихуаны

Ранее нынешний комиссар НБА Адам Сильвер, сменивший Стерна на этом посту в 2014 году, заявлял, что допускает разрешение на использование марихуаны в лечебных целях, отметив, что ему интересна эта тема с научной точки зрения.

«Я думаю, что мы должны изменить коллективное соглашение и позволить вам делать то, что законно в вашем государстве, — сказал Стерн, бывший комиссаром НБА с 1984 по 2014 год. — Если марихуана находится сейчас в процессе легализации, я думаю вам должно быть позволено то, что законно в вашем государстве».

«Пока комиссар Сильвер говорит, что мы заинтересованы в лучшем понимании безопасности и эффективности медицинской марихуаны, наша позиция относительно использования марихуаны игроками НБА в рекреационных целях остается неизменной», — отметил представитель лиги Майк Басс.