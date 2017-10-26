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«Голден Стэйт» выиграл у «Торонто», на счету Карри 30 очков
Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» вышли победителями по итогам упорного противостояния с гостями из «Торонто Рэпторс».
Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» вышли победителями по итогам упорного противостояния с гостями из «Торонто Рэпторс».
Игра в Окленде завершилась со счётом 117:112.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий чемпионов НБА Стивен Карри, набравший 30 очков. На очко меньше у Кевина Дюранта, Клэй Томпсон записал на свой счёт 22 очка, а Дрэймонд Грин оформил
В составе гостей из Канады выделим результативную игру Демара Дерозана (24 очка) и Паскаля Сиакама (20 очков).
«Голден Стэйт» одержал третью победу в сезоне, «Торонто» проиграл второй матч кряду.