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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Голден Стэйт» выиграл у «Торонто», на счету Карри 30 очков

Баскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» вышли победителями по итогам упорного противостояния с гостями из «Торонто Рэпторс».

Источник: AP 2017

Игра в Окленде завершилась со счётом 117:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий чемпионов НБА Стивен Карри, набравший 30 очков. На очко меньше у Кевина Дюранта, Клэй Томпсон записал на свой счёт 22 очка, а Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл (15 очков и 11 подборов).

В составе гостей из Канады выделим результативную игру Демара Дерозана (24 очка) и Паскаля Сиакама (20 очков).

«Голден Стэйт» одержал третью победу в сезоне, «Торонто» проиграл второй матч кряду.

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