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09:00 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Юту» в домашнем матче НБА

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Клуб НБА «Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 102:84 (27:20, 15:21, 33:15, 27:28) в пользу хозяев паркета, в составе которых 22 очка набрал форвард Блэйк Гриффин, а центровой Деандре Джордан сделал дабл-дабл (11 очков, 18 подборов).

У «Юты» самым результативным стал защитник Донован Митчелл, в активе которого 19 баллов. Центровой Руди Гобер за 31 минуту на паркете набрал 12 баллов, реализовав все пять бросков с игры и 2 из 3 со штрафной отметки. До дабл-дабла ему не хватило трех подборов.

Дебютировавший в нынешнем сезоне в НБА экс-защитник московского ЦСКА серб Милош Теодосич, ныне выступающий в «Клипперс», участия в матче не принимал из-за травмы. Ранее у игрока было диагностировано повреждение левой ноги.

В другом матче дня «Портленд» дома обыграл «Нью-Орлеан» — 103:93 (29:19, 18:29, 24:25, 32:20).

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