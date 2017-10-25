Баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Юту» в домашнем матче НБА

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 102:84 (27:20, 15:21, 33:15, 27:28) в пользу хозяев паркета, в составе которых 22 очка набрал форвард Блэйк Гриффин, а центровой Деандре Джордан сделал дабл-дабл (11 очков, 18 подборов).

У «Юты» самым результативным стал защитник Донован Митчелл, в активе которого 19 баллов. Центровой Руди Гобер за 31 минуту на паркете набрал 12 баллов, реализовав все пять бросков с игры и 2 из 3 со штрафной отметки. До дабл-дабла ему не хватило трех подборов.