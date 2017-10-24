НБА определила лучших игроков первой недели регулярного чемпионата

Лучшим игроком восточной конференции стал Джеймс Харден. Защитник «Хьюстон Рокетс» помог своей команде выиграть все три стартовых матча и персонально набирал за эти три встречи в среднем по 27,7 очков, 4 подбора и 9 ассистов за матч.

На западе лучшим за прошедшую неделю стал Яннис Адетокумбо. Грек из «Милуоки Бакс» за три стартовых встреч набрал в среднем по 38,3 очков, 9,7 подборов и 5 ассистов за матч, благодаря которым «олени» в трех играх одержали две победы. Также в победном матче с «Портлендом» Яннис побил личный рекорд результативности, набрав 44 очка.