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14:59 (мск), источник: Prosports.kz

НБА определила лучших игроков первой недели регулярного чемпионата

На прошлой неделе стартовал регулярный чемпионат НБА сезона 2017−2018. По итогам первой недели, лига определила лучших игроков на западе и востоке.

Источник: AFP 2017

Лучшим игроком восточной конференции стал Джеймс Харден. Защитник «Хьюстон Рокетс» помог своей команде выиграть все три стартовых матча и персонально набирал за эти три встречи в среднем по 27,7 очков, 4 подбора и 9 ассистов за матч.

На западе лучшим за прошедшую неделю стал Яннис Адетокумбо. Грек из «Милуоки Бакс» за три стартовых встреч набрал в среднем по 38,3 очков, 9,7 подборов и 5 ассистов за матч, благодаря которым «олени» в трех играх одержали две победы. Также в победном матче с «Портлендом» Яннис побил личный рекорд результативности, набрав 44 очка.

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