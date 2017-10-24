Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз3
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Сан-Хосе Шаркс4
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Лада
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
Футбол. Зарубежный
23.10
Депортиво1
Жирона2
Футбол. Зарубежный
23.10
Реал Сосьедад1
Эспаньол1
Хоккей. КХЛ
23.10
Слован4
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
23.10
ЦСКА2
СКА5
Хоккей. КХЛ
23.10
СпартакОТ4
Барыс3
Хоккей. КХЛ
23.10
Витязь4
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
23.10
Динамо РБ2
Сибирь3
Футбол. Премьер-лига
23.10
Локомотив М2
Краснодар0
Хоккей. КХЛ
23.10
Торпедо НН1
Авангард2
Хоккей. КХЛ
23.10
Северсталь2
Югра0
Все события
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Локомотив» — первый
Ковальчук и Дацюк в огне: ЦСКА проиграл СКА в Москве
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
5 фактов о пользе сыра
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
14Спаллетти остановил «Наполи», «МЮ» впервые проиграл в АПЛ
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
08:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Финикс» в первой игре после увольнения Уотсона победил «Сакраменто» в чемпионате НБА

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. «Финикс Санз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в понедельник в Финиксе, завершилась со счетом 117:115 (36:17, 23:34, 28:25, 30:39) в пользу «Санз». В составе победителей 22 очка набрал Девин Букер. У проигравших 23 очками отметился Гарретт Темпл.

Этот матч стал первым для «Финикса» после увольнения с поста главного тренера Эрла Уотсона. Вместо него временно исполняющим обязанности главного тренера «Санз» был назначен Джей Триано.

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
«Локомотив» — первый
Ковальчук и Дацюк в огне: ЦСКА проиграл СКА в Москве
Стало известно, кого Роналду и Месси назвали лучшими игроками
Моуринью выбирает между Парижем и Манчестером
BBC: «Торо Россо» не видит смысла в сотрудничестве с Квятом
Голевой пас Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша в НХЛ
Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ
Новости
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь