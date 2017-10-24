23 октября «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром» в матче 14-го тура чемпионата России.
«Финикс» в первой игре после увольнения Уотсона победил «Сакраменто» в чемпионате НБА
МОСКВА, 24 окт —
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МОСКВА, 24 окт —
Встреча, прошедшая в понедельник в Финиксе, завершилась со счетом 117:115 (36:17, 23:34, 28:25, 30:39) в пользу «Санз». В составе победителей 22 очка набрал Девин Букер. У проигравших 23 очками отметился Гарретт Темпл.
Этот матч стал первым для «Финикса» после увольнения с поста главного тренера Эрла Уотсона. Вместо него временно исполняющим обязанности главного тренера «Санз» был назначен Джей Триано.