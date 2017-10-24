Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» победить «Детройт» в матче чемпионата НБА
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Встреча, прошедшая в понедельник в Детройте, завершилась со счетом 97:86 (31:22, 25:21, 19:24, 22:19) в пользу «Филадельфии». В составе победителей
У «Детройта»
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Майами» — «Атланта» — 104:93,
«Милуоки» — «Шарлотт» — 103:94,
«Хьюстон» — «Мемфис» — 90:98,
«Даллас» — «Голден Стэйт» — 103:133,
«Сан-Антонио» — «Торонто» — 101:97,
«Денвер» — «Вашингтон» — 104:109.