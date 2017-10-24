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08:28 (мск), источник: Р-Спорт

Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» победить «Детройт» в матче чемпионата НБА

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Команда «Филадельфия Севенти Сиксерз» одержала победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая в понедельник в Детройте, завершилась со счетом 97:86 (31:22, 25:21, 19:24, 22:19) в пользу «Филадельфии». В составе победителей трипл-дабл сделал Бен Симмонс — 21 очко, 10 результативных передач, 12 подборов. Его одноклубник Джоэл Эмбиид отметился 30 очками и 9 подборами.

У «Детройта» дабл-дабл сделал Андре Драммонд — 14 баллов, 14 подборов. На счету защитника «Пистонс» Реджи Джексона — 16 очков, 7 передач и 6 подборов.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Майами» — «Атланта» — 104:93,

«Милуоки» — «Шарлотт» — 103:94,

«Хьюстон» — «Мемфис» — 90:98,

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 103:133,

«Сан-Антонио» — «Торонто» — 101:97,

«Денвер» — «Вашингтон» — 104:109.

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