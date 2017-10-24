Лидер «Голден Стэйт» Карри оштрафован на $50 тыс. за бросок капой в судью

Лидер действующего чемпиона НБА бросил капой в арбитра во время гостевого матча регулярного чемпионата против «Мемфиса» (101:111). В конце встречи Карри проявил возмущение действиями арбитра и попал в него капой.
Сообщается, что Карри не будет дисквалифицирован, а только заплатит штраф в $50 тыс., который является максимально возможным в данной ситуации.
В матче с «Мемфисом» «Голден Стэйт» потерпел второе поражение на старте сезона в трех встречах, ранее команда Стива Керра упустила победу в концовке четвертой четверти в матче с «Хьюстоном» 18 октября (121:122). «Голден Стэйт» является действующим чемпионом лиги, в прошлогодней финальной серии клуб победил лидера Восточной конференции «Кливленд» с общим счетом 4−1.