Главный тренер клуба НБА «Финикс» Уотсон освобожден от выполнения своих обязанностей

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Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Джей Триано, являвшийся помощником Уотсона.

Уотсон возглавил «Финикс» 1 февраля 2016 года — сначала как временно исполняющий обязанности главного тренера, а в апреле того же года он был утвержден в должности, став 17-м тренером в истории клуба. За это время команда под руководством 38-летнего специалиста одержала 33 победы в НБА при 85 поражениях.

Триано занял должность помощника главного тренера «Санз» летом 2016 года. Ранее он был главным тренером «Торонто» в 2008—2011 годах, став первым канадцем, который возглавил клуб НБА. Кроме того, специалист работал в должности ассистента в том же «Торонто» и «Портленде» в общей сложности на протяжении десяти сезонов. С 2012 года и по настоящее время 59-летний Триано является главным тренером сборной Канады.