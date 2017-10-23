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09:16 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-игрок ЦСКА Теодосич, ныне выступающий в НБА, выбыл на неопределенный срок

МОСКВА, 23 окт — Р-Спорт. Сербский защитник клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» Милош Теодосич, ранее выступавший за московский баскетбольный клуб ЦСКА, выбыл на неопределенный срок из-за повреждения подошвенной фасции левой ноги, сообщается на официальном сайте команды.

Источник: AFP 2017

Игрок получил травму 21 октября во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Финиксом». Теодосич одном из игровых эпизодов неудачно приземлился. Он сумел покинуть площадку только при помощи партнеров, которые отнесли его в раздевалку на руках.

Теодосич перешел в «Клипперс» в июле из ЦСКА после шести лет в московском клубе. В двух стартовых матчах НБА 30-летний серб в среднем набирал 5,5 очка и делал 4 передачи за 16 минут игрового времени.

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