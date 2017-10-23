Экс-игрок ЦСКА Теодосич, ныне выступающий в НБА, выбыл на неопределенный срок

Игрок получил травму 21 октября во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Финиксом». Теодосич одном из игровых эпизодов неудачно приземлился. Он сумел покинуть площадку только при помощи партнеров, которые отнесли его в раздевалку на руках.

Теодосич перешел в «Клипперс» в июле из ЦСКА после шести лет в московском клубе. В двух стартовых матчах НБА 30-летний серб в среднем набирал 5,5 очка и делал 4 передачи за 16 минут игрового времени.