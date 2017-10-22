«Мемфис» обыграл дома «Голден Стэйт» в матче НБА, Марк Газоль сделал дабл-дабл

Встреча, прошедшая в субботу в Мемфисе, завершилась со счетом 111:101 (31:26, 25:25, 32:20, 23:30) в пользу хозяев паркета. Газоль набрал 34 очка и сделал 14 подборов. В составе гостей 37 очков набрал Стефен Карри, а Кевин Дюрэнт оформил дабл-дабл (29 очков + 13 подборов).