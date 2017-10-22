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08:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Мемфис» обыграл дома «Голден Стэйт» в матче НБА, Марк Газоль сделал дабл-дабл

МОСКВА, 22 окт — Р-Спорт. Дабл-дабл Марка Газоля помог «Мемфис Гризлис» обыграть на своем паркете чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата нового сезона.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Мемфисе, завершилась со счетом 111:101 (31:26, 25:25, 32:20, 23:30) в пользу хозяев паркета. Газоль набрал 34 очка и сделал 14 подборов. В составе гостей 37 очков набрал Стефен Карри, а Кевин Дюрэнт оформил дабл-дабл (29 очков + 13 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 128:94,

«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 93:114,

«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 112:108,

«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 107:111,

«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Мэверикс» — 107:91,

«Чикаго Буллс» — «Сан-Антонио Сперс» — 77:87,

«Милуоки Бакс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 113:110,

«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 96:79,

«Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 96:87.

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