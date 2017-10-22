«Мемфис» обыграл дома «Голден Стэйт» в матче НБА, Марк Газоль сделал дабл-дабл
МОСКВА, 22 окт —
МОСКВА, 22 окт —
Встреча, прошедшая в субботу в Мемфисе, завершилась со счетом 111:101 (31:26, 25:25, 32:20, 23:30) в пользу хозяев паркета. Газоль набрал 34 очка и сделал 14 подборов. В составе гостей 37 очков набрал Стефен Карри, а Кевин Дюрэнт оформил
Результаты других матчей дня:
«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» — 128:94,
«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 93:114,
«Майами Хит» — «Индиана Пэйсерс» — 112:108,
«Нью-Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 107:111,
«Хьюстон Рокетс» — «Даллас Мэверикс» — 107:91,
«Чикаго Буллс» — «Сан-Антонио Сперс» — 77:87,
«Милуоки Бакс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 113:110,
«Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз» — 96:79,
«Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 96:87.