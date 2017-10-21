«Бруклин» победил «Орландо», Мозгов набрал 4 очка
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
Встреча, состоявшаяся в пятницу в
Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке и в общей сложности провел на площадке 16 минут, за которые набрал 4 очка (2 из 5 попаданий с игры, 1 промах со штрафного) и сделал 6 подборов (по 3 под своим и чужим щитом). У «Мэджик»
Результаты других матчей дня:
«Вашингтон» — «Детройт» — 115:111,
«Индиана» — «Портленд» — 96:114,
«Милуоки» — «Кливленд» — 97:116,
«Филадельфия» — «Бостон» — 92:102,
«Шарлотт» — «Атланта» — 109:91,
«Миннесота» — «Юта» — 100:97,
«Даллас» — «Сакраменто» — 88:93,
«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 120:128,
«Финикс» — «Лейкерс» — 130:132.