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11:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Бруклин» победил «Орландо», Мозгов набрал 4 очка

МОСКВА, 21 окт — Р-Спорт. Баскетболисты клуба «Бруклин Нетс» обыграли «Орландо Мэджик» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Нью-Йорке, завершилась со счетом 126:121 (29:27, 29:28, 31:36, 37:30) в пользу хозяев паркета. В составе победителей дабл-дабл оформил Тревор Букер (17 очков + 11 подборов), по 17 баллов команде принесли Демарре Кэрролл и Д’Анджело Расселл.

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Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке и в общей сложности провел на площадке 16 минут, за которые набрал 4 очка (2 из 5 попаданий с игры, 1 промах со штрафного) и сделал 6 подборов (по 3 под своим и чужим щитом). У «Мэджик» дабл-дабл сделал Никола Вучевич (41 очко + 12 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Вашингтон» — «Детройт» — 115:111,

«Индиана» — «Портленд» — 96:114,

«Милуоки» — «Кливленд» — 97:116,

«Филадельфия» — «Бостон» — 92:102,

«Шарлотт» — «Атланта» — 109:91,

«Миннесота» — «Юта» — 100:97,

«Даллас» — «Сакраменто» — 88:93,

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 120:128,

«Финикс» — «Лейкерс» — 130:132.

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