«Бруклин» победил «Орландо», Мозгов набрал 4 очка

Встреча, состоявшаяся в пятницу в Нью-Йорке, завершилась со счетом 126:121 (29:27, 29:28, 31:36, 37:30) в пользу хозяев паркета. В составе победителей дабл-дабл оформил Тревор Букер (17 очков + 11 подборов), по 17 баллов команде принесли Демарре Кэрролл и Д’Анджело Расселл.

Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов вышел в стартовой пятерке и в общей сложности провел на площадке 16 минут, за которые набрал 4 очка (2 из 5 попаданий с игры, 1 промах со штрафного) и сделал 6 подборов (по 3 под своим и чужим щитом). У «Мэджик» дабл-дабл сделал Никола Вучевич (41 очко + 12 подборов).