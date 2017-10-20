Бывший игрок ЦСКА Теодосич набрал шесть очков в дебютном матче в НБА

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Клипперс» Блейк Гриффин, набравший 29 очков и сделавший 12 подборов.
Также в активе Гриффина три результативные передачи и два перехвата.
Серб Милош Теодосич, который выступал за московский ЦСКА с 2011 по 2017 год, а летом подписал контракт с «Клипперс», провел свой дебютный матч в лиге. 30-летний серб провел 21 минуту на площадке, набрал шесть очков, отдал шесть передач, сделал один подбор и один блокшот.
В следующем матче в ночь на воскресенье «Клипперс» на своей площадке примет «Финикс». «Лейкерс» днем ранее сыграет с «Финиксом» на выезде.