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09:10 (мск), источник: ТАСС

Бывший игрок ЦСКА Теодосич набрал шесть очков в дебютном матче в НБА

ТАСС, 20 октября. «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 108:92 одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Клипперс» Блейк Гриффин, набравший 29 очков и сделавший 12 подборов.

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Также в активе Гриффина три результативные передачи и два перехвата.

Серб Милош Теодосич, который выступал за московский ЦСКА с 2011 по 2017 год, а летом подписал контракт с «Клипперс», провел свой дебютный матч в лиге. 30-летний серб провел 21 минуту на площадке, набрал шесть очков, отдал шесть передач, сделал один подбор и один блокшот.

В следующем матче в ночь на воскресенье «Клипперс» на своей площадке примет «Финикс». «Лейкерс» днем ранее сыграет с «Финиксом» на выезде.

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