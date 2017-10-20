Бывший игрок ЦСКА Теодосич набрал шесть очков в дебютном матче в НБА

Также в активе Гриффина три результативные передачи и два перехвата.

Серб Милош Теодосич, который выступал за московский ЦСКА с 2011 по 2017 год, а летом подписал контракт с «Клипперс», провел свой дебютный матч в лиге. 30-летний серб провел 21 минуту на площадке, набрал шесть очков, отдал шесть передач, сделал один подбор и один блокшот.