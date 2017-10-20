«Оклахома» обыграла «Нью-Йорк» в матче НБА, Уэстбрук оформил первый трипл-дабл

Самым результативным игроком встречи стал латвийский форвард «Нью-Йорка» Кристапс Порзингис, набравший 31 очко. Разыгрывающий защитник хозяев Расселл Уэстбрук оформил первый трипл-дабл в сезоне из 21 очка, 10 подборов и 16 передач. Кармело Энтони, ранее выступавший в составе «Нью-Йорка», набрал 22 очка в матче против бывшей команды.

В прошлом сезоне Уэстбрук оформил 42 трипл-дабла и побил рекорд Оскара Робертсона по их количеству за один регулярный чемпионат. В регулярном чемпионате НБА-2016/17 Уэстбрук в 81 матче в среднем набирал 31,6 очка, делал 10,7 подбора и 10,4 передачи.

В следующем матче 22 октября «Оклахома» на выезде сыграет против «Юты», «Нью-Йорк» на своем паркете встретится с «Детройтом».