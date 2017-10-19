Баскетболист клуба НБА «Бруклин» Лин из-за травмы, скорее всего, пропустит весь сезон

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Лео Бокерия рассказал, что могло привести к смерти Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак0
Авангард0
Футбол. Еврокубки
20:00
Лугано
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Кельн
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:00
Коньяспор
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:00
Марсель
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
20:00
Эстерсунд
Атлетик
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Герта
Футбол. Еврокубки
20:00
Ницца
Лацио
Футбол. Еврокубки
20:00
Зюлте-Варегем
Витесс
Футбол. Еврокубки
20:00
Зенит
Русенборг
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Реал Сосьедад
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив0
Нефтехимик0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Астана0
Маккаби Тель-Авив0
Футбол. Еврокубки
22:05
Вильярреал
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:05
Скендербеу
Партизан
Футбол. Еврокубки
22:05
Динамо К
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:05
Брага
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:05
Хоффенхайм
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
22:05
Милан
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:05
Аустрия В
Риека
Футбол. Еврокубки
22:05
Эвертон
Лион
Футбол. Еврокубки
22:05
Аталанта
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:05
Шериф
Локомотив М
Футбол. Еврокубки
22:05
Злин
Копенгаген
Хоккей. НХЛ
20.10
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
20.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.10
Филадельфия Флайерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
20.10
Коламбус Блю Джэкетс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
20.10
Оттава Сенаторз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
20.10
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
20.10
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
20.10
Калгари Флэймз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
20.10
Аризона Койотс
Даллас Старз
Все события
СМИ: что за «девушка-мажор», виновная в смерти шестерых человек
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Нападающий «Спартака» вошел в команду недели Лиги чемпионов
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Как правильно вызывать скорую
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
10«Краснодар» уступил ЦСКА
18:20 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболист клуба НБА «Бруклин» Лин из-за травмы, скорее всего, пропустит весь сезон

Защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Джереми Лин из-за травмы с большой вероятностью выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте лиги.

У игрока диагностирован разрыв сухожилия коленной чашечки, который он получил в первом же матче своей команды в новом регулярном чемпионате с «Индианой» (131:140).

В минувшем сезоне Лин провел за «Бруклин» 36 матчей в регулярном чемпионате НБА (14,5 очка, 5,1 передачи и 3,8 подбора в среднем за игру).

Грациозная красотка: фото чемпионки мира и Европы Дианы Борисовой
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ
Нападающий «Спартака» вошел в команду недели Лиги чемпионов
Четыре богатыря. Кто может выиграть Кубок Гагарина
TVI24: «Бенфику» могут отправить в низший дивизион
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч Лиги Европы
Медведев вышел в полуфинал «ВТБ Кубка Кремля»
Луческу: Судьи обнимались с тренерским штабом украинской сборной
Новости
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь