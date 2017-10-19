Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Баскетболист клуба НБА «Бруклин» Лин из-за травмы, скорее всего, пропустит весь сезон
Защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Джереми Лин
Защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Джереми Лин
У игрока диагностирован разрыв сухожилия коленной чашечки, который он получил в первом же матче своей команды в новом регулярном чемпионате с «Индианой» (131:140).
В минувшем сезоне Лин провел за «Бруклин» 36 матчей в регулярном чемпионате НБА (14,5 очка, 5,1 передачи и 3,8 подбора в среднем за игру).