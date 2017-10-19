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16:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бей одноклубника своего». Самые известные драки партнёров

Никола Миротич пострадал от Бобби Портиса. Вспоминаем подобные случаи.

Источник: Reuters

Первый день регулярного чемпионата НБА принёс нам сразу два события со знаком «минус» — страшную травму Гордона Хэйворда и драку на тренировке между Бобби Портисом и Николой Миротичем.

К конфликтам между партнёрами по команде мы все уже давно привыкли, иногда они даже носят комичный характер, но здесь всё омрачилось госпитализацией форварда сборной Испании с переломом верхней челюсти и сотрясением мозга. Так что и без того ослабленные «быки» теперь должны понестись в сторону слива сезона с ещё большей скоростью.

Видимо, не столь «добрый» первый день долгожданного сезона заставил Леброна Джеймса напомнить, что только вместе можно выстоять против всех трудностей и негатива и превратить это в счастье и любовь. Вот так.

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Как бы то ни было, эта драка уже точно займёт своё место в истории. Самое время вспомнить другие случаи рукоприкладства между одноклубниками, которые уже прочно закрепились в баскетбольном фольклоре.

Скотт Скайлз против Шакила О’Нила

В 1994 году во время сдвоенного турне «Орландо Мэджик» по Лос-Анджелесу случилась памятная драка между Шаком и рекордсменом НБА по количеству передач в одном матче. Молодой, но уже звёздный центровой на тренировке схлестнулся с одним из главных старожилов команды. Точнее, попытался это сделать.

Выглядело это так. Во время двусторонки Шак и Лэрри Кристковяк начали толкаться. Скайлз в попытке их разнять повис на спине у Дизеля, тем самым окончательно его разъярив. Шак безуспешно пытался сбросить его с себя, а когда всё-таки смог это сделать, махнул кулаком в сторону головы многократно уступавшего ему в росте и весе защитника, но задел его лишь по касательной.

Далее их разняли. Кончилось тем, что спустя почти четверть века оба участника конфликта не только не очень-то любят о нём вспоминать, но и высказываются друг о друге, мягко говоря, без особого пиетета. Хотя иногда они и говорят что-то из разряда «та драка сделала нас ещё ближе».

О Джей Мэйо против Тони Аллена

Душа и сердце «Мемфиса», лишь в этом году покинувший команду, в 2011 году подрался со своим талантливым, но крайне непутёвым одноклубником. Причина банальна: Мэйо должен был выплатить Аллену карточный долг, но почему-то этого делать не спешил. Тони буквально вышел из себя и довольно серьёзно навалял партнёру.

Дело кончилось тем, что О Джей пропустил следующую игру команды из-за выдуманного бронхита, а Аллена оштрафовали на круглую сумму.

Лэтрелл Спрюэлл против Пи Джея Карлесимо

Это, пожалуй, самый знаменитый эпизод не только с конфронтацией между игроком и тренером, но и с удушением в истории баскетбола в принципе.

Конфликт тогдашнего лидера «Голден Стэйт» с главным тренером потихоньку назревал на протяжении месяца, пока наконец 4 декабря 1997 года не произошёл взрыв. На тренировке после настойчивых просьб коуча делать более чёткие передачи, Спрюэлл принялся душить того изо всех сил. Так продолжалось секунд 10−15, пока партнёры темпераментного вингера «Уорриорс» не сумели его оттащить.

Через 20 минут Спрюэлл вернулся в зал и как следует врезал бедняге Карлесимо. Случай имел большой резонанс. Буйному игроку влепили 82-матчевую дисквалификацию, которая в дальнейшем была сокращена до 68, — на все оставшиеся игры до конца сезона.

Гилберт Аренас против Джавариса Криттентона

Здесь, если быть честным, драки толком не было, зато произошла первая в истории НБА мексиканская дуэль.

24 декабря 2009 года Агент Номер Ноль и его менее известный одноклубник были арестованы в раздевалке «Вашингтон Уизардс» с четырьмя пистолетами при себе. Всё из-за проигранных в карты во время перелёта из Финикса 1100 долларов, как свидетельствовал Кэрон Батлер в своей автобиографии. Особую пикантность этому придаёт тот факт, что Аренас уже к тому времени подписал свой рекордный контракт на 111 млн.

В итоге обоих дисквалифицировали до конца сезона, Агент Ноль получил месяц исправительной колонии и два года условно, после чего так и не смог реанимировать свою карьеру. Ну, а Криттентон до сих пор за решеткой — ему дали 23 года тюрьмы. Правда, не за что.

Такие вот дела.

Майкл Джордан против Стива Керра

Кому же ещё возглавить хит-парад, пусть даже сомнительный, как не Его Воздушеству?! Только этот конфликт из списка повлёк за собой последствия исключительно положительные.

Во время тренировочного лагеря перед началом сезона-1995/96 всё ещё ищущий себя после возвращения в баскетбол Майкл Джордан повздорил со своим партнёром Стивом Керром, в результате чего под глазом будущего творца побед «Голден Стэйт» появился приличных размеров фингал.

Оба поняли, что были не правы, серьёзно всё переосмыслили и помирились. А дальше уже родилась одна из величайших команд в истории лиги.

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