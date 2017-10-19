«Бей одноклубника своего». Самые известные драки партнёров
Никола Миротич пострадал от Бобби Портиса. Вспоминаем подобные случаи.
Никола Миротич пострадал от Бобби Портиса. Вспоминаем подобные случаи.
Первый день регулярного чемпионата НБА принёс нам сразу два события со знаком «минус» — страшную травму Гордона Хэйворда и драку на тренировке между Бобби Портисом и Николой Миротичем.
К конфликтам между партнёрами по команде мы все уже давно привыкли, иногда они даже носят комичный характер, но здесь всё омрачилось госпитализацией форварда сборной Испании с переломом верхней челюсти и сотрясением мозга. Так что и без того ослабленные «быки» теперь должны понестись в сторону слива сезона с ещё большей скоростью.
Видимо, не столь «добрый» первый день долгожданного сезона заставил Леброна Джеймса напомнить, что только вместе можно выстоять против всех трудностей и негатива и превратить это в счастье и любовь. Вот так.
Как бы то ни было, эта драка уже точно займёт своё место в истории. Самое время вспомнить другие случаи рукоприкладства между одноклубниками, которые уже прочно закрепились в баскетбольном фольклоре.
Скотт Скайлз против Шакила О’Нила
В 1994 году во время сдвоенного турне «Орландо Мэджик» по
Выглядело это так. Во время двусторонки Шак и Лэрри Кристковяк начали толкаться. Скайлз в попытке их разнять повис на спине у Дизеля, тем самым окончательно его разъярив. Шак безуспешно пытался сбросить его с себя, а когда
Далее их разняли. Кончилось тем, что спустя почти четверть века оба участника конфликта не только не
О Джей Мэйо против Тони Аллена
Душа и сердце «Мемфиса», лишь в этом году покинувший команду, в 2011 году подрался со своим талантливым, но крайне непутёвым одноклубником. Причина банальна: Мэйо должен был выплатить Аллену карточный долг, но
Дело кончилось тем, что О Джей пропустил следующую игру команды
Лэтрелл Спрюэлл против Пи Джея Карлесимо
Это, пожалуй, самый знаменитый эпизод не только с конфронтацией между игроком и тренером, но и с удушением в истории баскетбола в принципе.
Конфликт тогдашнего лидера «Голден Стэйт» с главным тренером потихоньку назревал на протяжении месяца, пока наконец 4 декабря 1997 года не произошёл взрыв. На тренировке после настойчивых просьб коуча делать более чёткие передачи, Спрюэлл принялся душить того изо всех сил. Так продолжалось секунд 10−15, пока партнёры темпераментного вингера «Уорриорс» не сумели его оттащить.
Через 20 минут Спрюэлл вернулся в зал и как следует врезал бедняге Карлесимо. Случай имел большой резонанс. Буйному игроку влепили 82-матчевую дисквалификацию, которая в дальнейшем была сокращена до 68, — на все оставшиеся игры до конца сезона.
Гилберт Аренас против Джавариса Криттентона
Здесь, если быть честным, драки толком не было, зато произошла первая в истории НБА мексиканская дуэль.
24 декабря 2009 года Агент Номер Ноль и его менее известный одноклубник были арестованы в раздевалке «Вашингтон Уизардс» с четырьмя пистолетами при себе. Всё
В итоге обоих дисквалифицировали до конца сезона, Агент Ноль получил месяц исправительной колонии и два года условно, после чего так и не смог реанимировать свою карьеру. Ну, а Криттентон до сих пор за решеткой — ему дали 23 года тюрьмы. Правда, не за что.
Такие вот дела.
Майкл Джордан против Стива Керра
Кому же ещё возглавить
Во время тренировочного лагеря перед началом сезона-1995/96 всё ещё ищущий себя после возвращения в баскетбол Майкл Джордан повздорил со своим партнёром Стивом Керром, в результате чего под глазом будущего творца побед «Голден Стэйт» появился приличных размеров фингал.
Оба поняли, что были не правы, серьёзно всё переосмыслили и помирились. А дальше уже родилась одна из величайших команд в истории лиги.