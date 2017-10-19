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10:50 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Баскетболист «Бруклина» Лин получил травму колена, она может быть серьезной

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Джереми Лин получил травму колена в первом же матче команды в новом регулярном чемпионате, повреждение может быть серьезным, сообщает ESPN со ссылкой на источник в ассоциации.

Лин получил травму в четвертой четверти матча с «Индианой», который «Бруклин» проводил в среду в гостях и проиграл со счетом 131:140. По данным издания, защитник пройдет медицинское обследование, по итогам которого должны стать известны сроки восстановления. В игре с «Пэйсерс» за 25 минут на паркете Лин набрал 18 очков.

В прошлом сезоне Лин провел за «Бруклин» 36 матчей в регулярном чемпионате, его средние показатели составили 14,5 очка, 5,1 передачи и 3,8 подбора за игру.

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