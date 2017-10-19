Как отмечается, данная экскурсия была организована для большего сплочения команды.
СМИ: Баскетболист «Бруклина» Лин получил травму колена, она может быть серьезной
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
Лин получил травму в четвертой четверти матча с «Индианой», который «Бруклин» проводил в среду в гостях и проиграл со счетом 131:140. По данным издания, защитник пройдет медицинское обследование, по итогам которого должны стать известны сроки восстановления. В игре с «Пэйсерс» за 25 минут на паркете Лин набрал 18 очков.
В прошлом сезоне Лин провел за «Бруклин» 36 матчей в регулярном чемпионате, его средние показатели составили 14,5 очка, 5,1 передачи и 3,8 подбора за игру.