СМИ: Баскетболист «Бруклина» Лин получил травму колена, она может быть серьезной

Лин получил травму в четвертой четверти матча с «Индианой», который «Бруклин» проводил в среду в гостях и проиграл со счетом 131:140. По данным издания, защитник пройдет медицинское обследование, по итогам которого должны стать известны сроки восстановления. В игре с «Пэйсерс» за 25 минут на паркете Лин набрал 18 очков.