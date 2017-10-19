СМИ: Баскетболист «Бостона» Хэйуорд из-за травмы вряд ли сыграет в этом сезоне НБА
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
«Бостон» во вторник в гостях потерпел поражение от «Кливленда» — 99:102. Хэйуорд получил травму в первой четверти. Как сообщает ESPN, 27-летнему форварду был диагностирован перелом большеберцовой кости и вывих лодыжки, спортсмен перенес операцию, Бартелстейн назвал ее успешной.
«Мы ожидаем, что он полностью восстановится и обретет лучшую форму», — сказал агент.
Хэйуорд до конца прошлого сезона выступал за «Юту», в июле перешел в «Бостон». В сезоне-2016/17 форвард провел 73 матча в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 21,9 очка, а также сыграл 11 матчей в