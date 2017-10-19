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10:48 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Баскетболист «Бостона» Хэйуорд из-за травмы вряд ли сыграет в этом сезоне НБА

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйуорд, получивший перелом ноги в дебютном матче за клуб в регулярном чемпионате НБА, скорее всего пропустит текущий сезон, сообщает ESPN со ссылкой на агента игрока Марка Бартелстейна.

«Бостон» во вторник в гостях потерпел поражение от «Кливленда» — 99:102. Хэйуорд получил травму в первой четверти. Как сообщает ESPN, 27-летнему форварду был диагностирован перелом большеберцовой кости и вывих лодыжки, спортсмен перенес операцию, Бартелстейн назвал ее успешной.

«Мы ожидаем, что он полностью восстановится и обретет лучшую форму», — сказал агент.

Хэйуорд до конца прошлого сезона выступал за «Юту», в июле перешел в «Бостон». В сезоне-2016/17 форвард провел 73 матча в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 21,9 очка, а также сыграл 11 матчей в плей-офф, в которых его средние показатели составили 24,1 очка, 6,1 подбора и 3,4 передачи.

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