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08:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Портленд» разгромил «Финикс» с разницей в 48 очков в игре регулярного чемпионата НБА

МОСКВА, 19 окт — Р-Спорт. «Портленд» нанес разгромное поражение «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, состоявшаяся в среду на паркете «Финикса», завершилась со счетом 124:76 (29:21, 31:14, 38:20, 26:21) в пользу гостей, у которых самым результативным стал защитник Дэмиан Лиллард (27 очков), а центровой Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл (11 очков и 11 подборов).

Результаты других матчей дня:

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 107:99,

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 100:105.

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