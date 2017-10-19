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«Портленд» разгромил «Финикс» с разницей в 48 очков в игре регулярного чемпионата НБА
МОСКВА, 19 окт —
МОСКВА, 19 окт —
Встреча, состоявшаяся в среду на паркете «Финикса», завершилась со счетом 124:76 (29:21, 31:14, 38:20, 26:21) в пользу гостей, у которых самым результативным стал защитник Дэмиан Лиллард (27 очков), а центровой Юсуф Нуркич оформил
Результаты других матчей дня:
«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 107:99,
«Сакраменто» — «Хьюстон» — 100:105.