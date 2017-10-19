Мозгов набрал четыре очка в первом официальном матче за «Бруклин» в НБА

Источник: AFP 2017

Встреча прошла в Индианаполисе (штат Индиана) и завершилась со счетом 140:131 в пользу хозяев паркета.

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Мозгов провел на площадке 14 минут 24 секунды, набрав четыре очка и совершив три подбора. Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий «Бруклина» Д’Анджело Рассел, на счету которого 30 очков и пять результативных передач.

В июне Мозгов был обменян в «Бруклин» из «Лос-Анджелес Лейкерс». В сентябре он был одним из ключевых игроков сборной России на чемпионате Европы, занявшей четвертое место. На Евробаскете-2017 Мозгов в среднем проводил на площадке 24 минуты, набирая 13 очков и делая семь подборов.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2017/18 стартовал в ночь на 18 октября. В прошлом сезоне «Бруклин», которым владеет российский бизнесмен Михаил Прохоров, занял последнее место в Восточной конференции, сумев одержать 20 побед в 82 матчах регулярного чемпионата.