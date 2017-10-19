Тимофей Мозгов станет основным пятым номером «Бруклина»

Источник: AP 2017

«Судя по товарищеским играм, “Бруклин” играет с классическим центровым, при этом Тимофей может растягивать нападение, часто играет наверху и угрожает броском. Он начнет сезон в стартовой пятерке. Это основной план команды», — пояснил представитель спортсмена.

По словам Максима Шарифьянова, американский баскетбольный клуб собирается взять курс на развитие молодых игроков, так как в прошлом сезоне команда одержала только 20 побед в 82 матчах.