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01:35 (мск), источник: Известия

Тимофей Мозгов станет основным пятым номером «Бруклина»

Российский баскетболист Тимофей Мозгов выступит в качестве основного пятого номера «Бруклин Нетс» в сезоне-2017/18. Об этом «Известиям» рассказал официальный представитель спортсмена Максим Шарифьянов.

Источник: AP 2017

«Судя по товарищеским играм, “Бруклин” играет с классическим центровым, при этом Тимофей может растягивать нападение, часто играет наверху и угрожает броском. Он начнет сезон в стартовой пятерке. Это основной план команды», — пояснил представитель спортсмена.

По словам Максима Шарифьянова, американский баскетбольный клуб собирается взять курс на развитие молодых игроков, так как в прошлом сезоне команда одержала только 20 побед в 82 матчах.

Замену Тимофею Мозгову в «Бруклине» может составить 19-летний Джарретт Аллен, а также несколько тяжелых форвардов, способных выполнить функцию центрового в «легкой» пятерке. Таким образом, российский баскетболист сможет получать 15−20 минут игрового времени.

 Тимофей Мозгов начнет сезон основным центровым «Бруклина»
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