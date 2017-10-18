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23:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Чикаго» дисквалифицировал на 8 матчей НБА Портиса, сломавшего челюсть одноклубнику

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» дисквалифицировал на восемь матчей форварда Бобби Портиса, сломавшего челюсть партнеру по команде Николе Миротичу, сообщается на официальном сайте команды.

Источник: AFP 2017

Ранее сообщалось, что во время тренировки во вторник между Миротичем и Портисом произошла перепалка, которая закончилась потасовкой. Американец ударил в лицо Миротича, который упал на паркет и не мог подняться несколько минут. Испанский баскетболист был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. Из-за повреждений Миротич пропустит 4−6 недель.

«Чикаго» начнет новый сезон НБА в четверг матчем с «Торонто Рэпторз».

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