«Чикаго» дисквалифицировал на 8 матчей НБА Портиса, сломавшего челюсть одноклубнику

Ранее сообщалось, что во время тренировки во вторник между Миротичем и Портисом произошла перепалка, которая закончилась потасовкой. Американец ударил в лицо Миротича, который упал на паркет и не мог подняться несколько минут. Испанский баскетболист был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга. Из-за повреждений Миротич пропустит 4−6 недель.