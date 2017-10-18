"Спартак" опубликовал фотографии клубного автобуса, который изменил дизайн после того, как на борту появились имена 2690 болельщиков.
«Чикаго» дисквалифицировал на 8 матчей НБА Портиса, сломавшего челюсть одноклубнику
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Ранее сообщалось, что во время тренировки во вторник между Миротичем и Портисом произошла перепалка, которая закончилась потасовкой. Американец ударил в лицо Миротича, который упал на паркет и не мог подняться несколько минут. Испанский баскетболист был доставлен в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга.
«Чикаго» начнет новый сезон НБА в четверг матчем с «Торонто Рэпторз».