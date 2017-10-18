«Они говорят, что у нас нет шансов». Мощнейшее превью сезона НБА

В нем звезды различных команд обсуждают то, что все отдали победу «Голден Стэйт» еще до начала чемпионата, и подчеркивают, что это придало им дополнительную мотивацию. В ролике снялись Кармело Энтони, перешедший в межсезонье в «Оклахома-Сити», Энтони Дэвис, Демар Дерозан, Джон Уолл и Деандре Джордан.