Игроки «Голден Стэйт» получили бриллиантовые перстни за победу в плей-офф НБА-2017
МОСКВА, 18 окт —
МОСКВА, 18 окт —
Церемония состоялась перед матчем с «Хьюстоном» (121:122) во вторник.
Общий вес перстня — 11 карат. Отмечается, что число бриллиантов в них больше, чем в любом другом чемпионском перстне в истории четырех главных американских видов спорта (баскетбол, хоккей, бейсбол, американский футбол).
Каждое ювелирное изделие, в частности, украшено сверху 36 сапфирами по числу домашних побед «Уорриорз» в регулярном сезоне-2016/17, 31 трапециевидным бриллиантом по числу гостевых побед и 83 бриллиантами по общему числу побед в «регулярке» и
Ранее президент США Дональд Трамп отменил приглашение на традиционный ужин в Белом доме победителей чемпионата НБА, после того как главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявлял, что некоторые игроки «Уорриорз» высказывали беспокойство по поводу избрания Трампа.