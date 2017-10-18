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12:14 (мск), источник: Р-Спорт

Игроки «Голден Стэйт» получили бриллиантовые перстни за победу в плей-офф НБА-2017

МОСКВА, 18 окт — Р-Спорт. Игроки «Голден Стэйт» получили бриллиантовые перстни за победу в плей-офф НБА сезона-2016/17, сообщается на официальном сайте клуба.

Источник: Reuters

Церемония состоялась перед матчем с «Хьюстоном» (121:122) во вторник.

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Общий вес перстня — 11 карат. Отмечается, что число бриллиантов в них больше, чем в любом другом чемпионском перстне в истории четырех главных американских видов спорта (баскетбол, хоккей, бейсбол, американский футбол).

Каждое ювелирное изделие, в частности, украшено сверху 36 сапфирами по числу домашних побед «Уорриорз» в регулярном сезоне-2016/17, 31 трапециевидным бриллиантом по числу гостевых побед и 83 бриллиантами по общему числу побед в «регулярке» и плей-офф. На каждом кольце также указаны фамилия и игровой номер владельца.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил приглашение на традиционный ужин в Белом доме победителей чемпионата НБА, после того как главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявлял, что некоторые игроки «Уорриорз» высказывали беспокойство по поводу избрания Трампа.

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