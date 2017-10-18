Баскетболист «Чикаго» Миротич сломал челюсть в драке с одноклубником на тренировке

Инцидент произошел в ночь на вторник на тренировке. Сообщается, что между игроками завязалась словесная перепалка. После того, как Миротич дважды оскорбил своего одноклубника, Портис ударил его по лицу. Испанец упал на паркет и не мог встать несколько минут.

«Чикаго» объявил, что, вероятнее всего, Миротичу потребуется операция. Отмечается, что в клубе решают, какие дисциплинарные меры применить к игрокам. Свидетелем потасовки стал генеральный менеджер команды Гар Формэн, который присутствовал на тренировке.