«Кливленд» одолел «Бостон» в 1-м матче сезона, Джеймс набрал 29 очков, Лав — 15
«Кливленд Кавальерс» вырвал победу у «Бостон Селтикс» в стартовом матче нового сезона НБА.
«Кливленд Кавальерс» вырвал победу у «Бостон Селтикс» в стартовом матче нового сезона НБА.
Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 102:99 в пользу хозяев.
Первая половина завершилась с солидным преимуществом «Кавальерс» — 54:38. Однако по итогам трёх четвертей «Селтикс» отставали от соперника всего на одно очко — 71:72. Победитель определялся в концовке встречи, где победу «Кливленду» принесли точные броски Леброна Джеймса и Кевина Лава.
Джеймс стал самым результативным игроком в составе своей команды — на его счету 29 очков и 16 подборов. До