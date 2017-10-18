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09:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кливленд» одолел «Бостон» в 1-м матче сезона, Джеймс набрал 29 очков, Лав — 15

«Кливленд Кавальерс» вырвал победу у «Бостон Селтикс» в стартовом матче нового сезона НБА.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на «Куикен Лоанс-Арене» в Кливленде и завершилась со счётом 102:99 в пользу хозяев.

Первая половина завершилась с солидным преимуществом «Кавальерс» — 54:38. Однако по итогам трёх четвертей «Селтикс» отставали от соперника всего на одно очко — 71:72. Победитель определялся в концовке встречи, где победу «Кливленду» принесли точные броски Леброна Джеймса и Кевина Лава.

Джеймс стал самым результативным игроком в составе своей команды — на его счету 29 очков и 16 подборов. До трипл-дабла Леброну не хватило всего одной результативной передачи. Кевин Лав записал себе в актив 15 очков и 11 подборов. За «Бостон» 25 очков набрал Джейлен Браун, а Кайри Ирвинг, проводивший первый матч против своей бывшей команды, оформил дабл-дабл — 22 очка и 10 передач.

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