Чемпионат НБА стартует с прежними фаворитами — «Голден Стэйт» и «Кливлендом»

В 72-м сезоне НБА вновь выступят 30 команд, которые поделены на Восточную и Западную конференции, а также шесть дивизионов. Регулярный сезон продлится до 11 апреля, финальная серия стартует 31 мая, победитель очередного чемпионата НБА станет известен не позднее 17 июня.

Защищать титул сильнейшего клуба НБА будет базирующийся в Окленде (штат Калифорния) «Голден Стэйт», который выиграл чемпионат в 2015 и 2017 годах. В прошлом сезоне конкуренцию «воинам» не смог составить даже «Кливленд», где выступает Леброн Джеймс — в финале «Кавальерс» проиграли калифорнийцам со счетом 1−4.

«Голден Стэйт» начинает сезон домашним матчем с «Хьюстоном», перед которым чемпионам НБА будут вручены традиционные перстни. «Кливленд» в стартовом матче сезона сыграет на своей площадке с «Бостоном».

Мозгов теперь в «Бруклине»

В среду вечером первый матч сезона — в гостях против «Индианы» — проведет «Бруклин Нетс». Принадлежащий российскому бизнесмену Михаилу Прохорову клуб в июне выменял у «Лос-Анджелес Лейкерс» центрового Тимофея Мозгова. В 2016 году Мозгов в составе «Кливленда» стал чемпионом НБА, однако следующий сезон в «Лейкерс» у него получился не совсем удачным. Продолжит выступления Мозгов в клубе, ставшем в прошлом сезоне худшим среди 30 команд лиги — «Бруклин» одержал 20 побед в 82 матчах.

В нынешнем сезоне «Бруклин» проведет два матча за границей — 7 и 9 декабря в Мехико «Нетс» сыграют с «Оклахомой» и «Майами». Еще один заграничный матч чемпионата НБА состоится 11 января в Лондоне — встречаются «Филадельфия» и «Бостон».

В Восточную конференцию НБА входят «Бостон», «Бруклин», Нью-Йорк, «Филадельфия», «Торонто» (все — Атлантический дивизион), «Чикаго», «Кливленд», «Детройт», «Индиана», «Милуоки» (все — Центральный дивизион), «Атланта», «Шарлотт», «Майами», «Орландо», «Вашингтон» (все — Юго- Восточный дивизион). Западную конференцию составляют «Денвер», «Миннесота», «Оклахома-Сити», «Портленд», «Юта» (все — Северо-Западный дивизион), «Голден Стэйт», «Лос-Анджелес Клипперс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Финикс», «Сакраменто» (все — Тихоокеанский дивизион), «Даллас», Хьюстон, «Мемфис», «Нью-Орлеан», «Сан-Антонио» (все — Юго- Западный дивизион).

Матч звезд НБА в нынешнем сезоне запланирован на 18 февраля в «Стэйплс-Центре» Лос-Анджелеса.