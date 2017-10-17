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20:50 (мск), источник: Советский спорт

Антихайп. Почему баскетбол — лучшая игра с мячом

Сегодня ночью стартует очередной сезон НБА. Это важно! Баскетбол — это лучшая игра с мячом. Давайте уже поставим точку в этом вопросе.

Источник: Советский спорт

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ СУПЕРЗВЁЗДЫ КРУЧЕ

Леброн, Карри, Дюрант, Кавай, Харден, Уэстбрук, Дэвис, Адетокунбо, Ирвинг, Эмбиид, Уолл, список можно продолжать долго — современная НБА переполнена талантом. Такого еще никогда не было. Многие выдающиеся игроки не попадают на МВЗ. Невероятный уровень конкуренции за MVP регулярки. По сравнению с этим, «Золотой Мяч», который последние 10 лет получают лишь Месси и Роналду — детский лепет.

И не понятно в чём проблема — либо есть действительно большой разрыв между уровнем Месси, Роналду и остальными игроками, либо акценты в футболе слишком сместились на атаку, и полузащитников, защитников и вратарей люди стали ценить меньше. Любое из этого — плохо. В баскетболе тоже есть определённый перекос в сторону атаки, но и заметно это не так сильно, что идёт на пользу и добавляет ценности куда большему количеству разносторонних игроков.

Никто не умоляет заслуг футболистов. Просто баскетболисты лучше, они совершеннее как спортсмены. Соответственно, и смотреть за ними, поражаясь границам человеческих возможностей, интереснее. Взять тот же уровень физики, атлетизма и выносливости.

Если Месси инопланетянин, а Роналду машина, то многочисленные суперзвёзды НБА боги и полубоги от спортивного мира.

ФУТБОЛ — ЭТО ПОПСА

А разве нет? Многие люди слушают поп-музыку, смотрят ненавязчивые боевики, комедии и мелодрамы. Попса на то и попса. Футбол из той же категории. Игра миллионов, наверное, даже миллиардов. Порой, футболу уделяется слишком много внимания, которое бывает не совсем заслуженно. Футбол везде и всюду. Надоело. Попса имеет свойство приедаться. Нельзя зацикливаться на чём-то одном. Надо выходить из зоны комфорта.

Баскетбол — это самый настоящий авангард, контркультура от мира спорта, на которую пора бы уже обратить чуть больше внимания. В конце то концов.

БАСКЕТБОЛИСТЫ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫЕ

Если не трогать НБА, то в Европе и в России баскетболисты не имеют такого суперзвёздного статуса, как те же футболисты. И это, скорее, хорошо, чем плохо. Баскетболисты лучше идут на контакт, более открытые, общительные, менее пафосные и мнительные. С ними приятнее и проще общаться, они более приземлённые. Они куда реже влипают в различные скандалы и истории.

Вспоминается хороший пример. Два года назад «Химки» проиграли УНИКСу в Казани. Очевидно расстроенный Алексей Швед, только-только приехавший из НБА, идёт в сторону раздевалки. Я, тогда еще 17-летний пацан, вылавливаю его и прошу дать небольшой комментарий. Алексей вежливо отказывает и просит подойти попозже, когда он переоденется. В итоге, это оказалась не отмазка. Швед, на секундочку, главный российский баскетболист сдержал обещание. Мы поговорили минут десять. Крайне трудно представить подобную историю, например, с тем же Кокориным.

ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ ВНОВЬ НЕ СТЫДНО

Чем не повод? Пока футбольная сборная приносит одни разочарования и полное отсутствие понимания, баскетбольная сборная на прошедшем Евробаскете вновь сделала так, что за неё хотелось переживать, искренне и неистово. Да, у нас были соперники, которые приехали далеко не самыми сильными составами. Те же сербы играли практически вторым составом и всё равно съели нас в полуфинале. Да, при этом наша сборная привезла всех своих самых сильных игроков на данный момент, и всё равно не взяла медали. Да, наша игра была чертовски зависима от Шведа, что было её главным преимуществом, но и главным недостатком. Да, у нас нет новых молодых талантливых игроков, которые могли бы заявить о себе. Но при всём при этом — из песни слов не выкинешь. Российский баскетбол хоть немножечко, но приподнялся с колен, а мы всё еще зациклены на футболе.

БОЛЬШЕ ИНТРИГИ В КОНЦОВКАХ

Конечно, в футболе тоже есть множество примеров, когда исходы матчей решались в концовках. Есть и великие примеры — «Барса» с ПСЖ в прошлом сезоне, победа «Юнайтед» в ЛЧ 99-го, гол Рамоса «Атлетико» в 2014-ом. Но, по сравнению с баскетболом, этого ничтожно мало.

А в НБА, или даже в Евролиге, такие матчи выпадают чуть ли не на каждый игровой день. А когда игрок забивает победную трёху с сиреной — это вообще экстаз. В баскетболе куда больше динамики, а соответственно, и куда больше таких моментов. Вспоминаем — победный бросок Джордана в 98-ом, трёха Ирвинга в 2016-ом, тот самый бросок Аллена в 2014-ом, 13 очков за 33 секунды от Макгрэйди, толчок Хряпы, спасший ЦСКА в Евролиге 2016-го, победная трёха Фридзона бразильцам в Лондоне, бросок Холдена в 2007-ом. И это лишь то, что первое пришло в голову, великие и запоминающиеся моменты. А сколько таких, которые ничего не значили в исторический перспективе, но всё равно были крутыми?

Баскетбол — наилучшее отражение современного, динамичного, развивающегося с невероятной скоростью мира, в котором постоянно что-то происходит. Чем больше эмоций, тем круче. Разве нет?

РЕАКЦИЯ ПО ХОДУ

Современный баскетбол прекрасен тем, что тактические тренды в нём меняются с невероятной скоростью. Конечно, есть определённая базовая линия — маленькая подвижная пятёрка со всего лишь одним, желательно бросающим центровым, акцент на трёхочковый баскетбол. Но нет какой-то универсальной тактики, с которой ты будешь выходить и побеждать из игры в игру. За один матч современный топовый тренер вынужден несколько раз менять игру, если этого требует ситуация, понимать, что происходит в данный конкретный момент и как это исправить, своевременно реагировать на действия соперника. Моментальная реакция решает сейчас вообще всё. Не успел, не понял, не среагировал — пропустил отрыв и проиграл. Это очень сильно добавляет динамике, глубине и зрелищности. Это круче, чем в футболе.

У футбольного тренера же есть сам тренировочный процесс и перерыв между таймами. Он практически не влияет на игру, когда она идёт. Ну кричит он там что-то с бровки, а толку?

УНИВЕРСАЛИЗМ ИГРОКОВ

Баскетбол даёт более глубокую оценку, понимание возможностей и способностей игрока не только в атаке, но и в защите. Почему Кавай, Дюрант, Леброн и Пол — одни из лучших спортсменов современности? Потому что они дают невероятное преимущество своим командам на обеих сторонах площадки. Ценность игрока, а, соответственно, и его совершенство как спортсмена тем выше, чем он больше понимает и умеет в игре. И умение играть в защите один из важнейших показателей. Оценивая игру в защите, мы понимаем, почему тот же Кармело или Лав никогда не станут истинно великими игроками. Мы понимаем, что Айзейя Томас, конечно, хороший малый, но его постоянно необходимо прятать в защите, а значит и оценка его как игрока падает.

В футболе всё совсем не так, и от этого скучнее. Редкий тренер заставляет отрабатывать своих нападающих в защите, тем более, если они звёзды. Да они и сами этого не особо хотят. Те же Месси и Роналду — гении нападения, определяющие игру команды, но совершенно не защищающиеся. У нас нет понимания, насколько они могли бы быть еще более хороши, совершенны и универсальны. Они могли бы еще больше влиять на игру. Увы, но игру нападающих в защите мало кто оценивает. Например, Неймар в прошлом сезоне ушёл на левый фланг полузащиты, начал выполнять больше черновой работы, раскрыл себя по-новому и стал настоящим лидером «Барсы». Но этого никто не заметил. И это грустно.

ЛУЧШИЙ СПОРТИВНЫЙ СИМУЛЯТОР

И даже в этом плане баскетбол лучше. В то время, как что FIFA, что PES находятся в некой стагнации, серия NBA 2K каждый год выкатывает геймерам и просто любителям убить время качественный и проработанный продукт. Куда более продуманные и интересные режимы — та же «Династия» или «MyPlayer», который просто лучше и живее, чем у футбольных аналогов. Сама игра сделана умнее, и куда лучше симулирует то, что происходит в реальной НБА. Показатели игроков и то, что они умеют в игре, практически всегда соответствует реальности. Да и просто в неё интереснее играть, она живее. Как говорил классик — ощущение на кончиках пальцев. Я испытываю кайф, когда запускаю очередную трёху Карри или данкую Леброном. В той же FIFA, даже когда я обыгрываю Месси пол команды, смещаюсь в центр и бью в дальний угол — такого почему-то нет.

МАТЧ ВСЕХ ЗВЁЗД

Это же круто! Даже Единая Лига ВТБ додумалась и организовала свой МВЗ, который был очень даже неплох. Про то, что происходит в НБА и разговора нет. Соревновательного принципа в этом уже практически нет. Но от того, что раз в год лучшие игроки собираются вместе и просто куражатся целый матч болельщики получают кайф. Этого хочется ждать целый год. Это интересно!

Футбол в этом плане по-прежнему остаётся невероятно консервативным. Что мешает той же FIFA, хотя бы эксперимента ради выбрать лучших игроков, с помощью голосования болельщиков, и провести такой матч? Рейтинги у него были бы зашкаливающие. Но увы. Пока и здесь баскетбол круче.

НБА КАК САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ЛИГА МИРА

Если баскетбол лучшая игра с мячом, то НБА лучшая, самая интересная и передовая лига в мире. Абсолютно каждой европейской футбольной лиге, да и вообще европейской футбольной культуре стоит чему-то поучиться у НБА, посмотреть, как может быть по-другому, интереснее.

За НБА интересно следить не только с баскетбольной точки зрения, но и, например, с экономической, с точки зрения менеджмента и управления командами. Ты не можешь просто взять и купить игрока за огромную сумму и провертеть весь этот ваш финансовый Fair Play. Хочешь получить звезду? Убеди и докажи ему, что он должен играть именно у вас. Расчисти платёжку, построй командную культуру в конце концов.

В НБА есть разные подходы к построению чемпионских команд. Система Поповича, статистическая модель Моури из «Хьюстона», «Процесс» «Филадельфии», многоходовочки «Бостона» Эйнджа, Леброн и его свита, читерство «Уорриорз», которые построили, возможно, самую совершенную команду в истории баскетбола, за которой вы просто обязаны следить. Кучи деталей, тонкостей, помимо самого баскетбола.

Ну разве это не прекрасно?

И это только НБА. А есть еще и уже начавшаяся Евролига с её новым форматом, вполне оправдавшим себя.

Этой ночью начнётся новый сезон НБА. И я не знаю, что с вами не так, если вы не захотите хотя бы обратить на это внимание.

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