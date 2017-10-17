Новая глава: Мозгов дебютирует в «Бруклине», Ирвинг в «Бостоне», Теодосич в НБА

Источник: AFP 2017

Регулярный чемпионат начинается раньше, чем в прошлые годы (на восемь дней по сравнению с прошлым годом). Таким образом, НБА сокращает количество спаренных игр (два матча за два дня), которые проведут команды. В первый игровой день вице-чемпион «Кливленд» примет на своей площадке «Бостон», а «Хьюстон» сыграет в гостях против чемпиона «Голден Стэйт».

Все русские — в «Бруклине»

После не самого удачного сезона в «Лейкерс» Мозгов отправился на восточное побережье США. В июне «Лейкерс» обменяли его вместе с защитником Д’Анджело Расселом в «Бруклин» на центрового Брука Лопеса и 27-й выбор драфта (выбран форвард Кайл Кузма). «Мы крайне рады приветствовать Мозгова в нашей семье, — заявил генменеджер “Бруклин Нетс” Шон Маркс. — Мозгов обеспечит нам присутствие опыта. Он может быть полезен как в атаке, так и в защите, он отлично вписывается в нашу игровую концепцию».

В ходе предсезонки Мозгов провел четыре матча за «Бруклин», в среднем набирая 5,5 очка и делая 4,3 подбора за 17 минут на площадке. Мозгов должен помочь «Бруклину» улучшить результат прошлого сезона, когда «Нетс» выиграли только 20 из 82 матчей и заняли последнее место в сводной таблице лиги.

Продолжается активное обсуждение темы продажи «Бруклина» Михаилом Прохоровым. Российский бизнесмен еще в апреле сообщил агентству «Р-Спорт», что выставил на продажу 49% акций клуба. По информации американских СМИ, Прохоров рассчитывает получить два миллиарда долларов за «Бруклин Нетс».

Новый «Кливленд»

Самой громкой новостью на трансферном рынке НБА в межсезонье стал обмен между «Кливлендом» и «Бостоном», в результате которого игроком «Селтикс» стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, а в «Кавальерс» отправился защитник Айзея Томас. Обмену предшествовала просочившаяся в СМИ информация о конфликте между лидером «Кливленда» Леброном Джеймсом и Ирвингом и нежелании последнего продолжать карьеру в «Кавальерс».

Состав «Кливленда» в межсезонье также пополнили трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд и самый ценный игрок лиги 2011 года Деррик Роуз. Таким образом, «Кавальерс» наряду с действующим чемпионом «Голден Стэйт» считаются главными претендентами на титул. «Когда в НБА существуют две суперкоманды, это не лучшим образом сказывается на лиге с точки зрения общей конкурентоспособности и уровня борьбы. Когда есть только две суперкоманды, то остальные 28 клубов превращаются в мусор. К тому же им непросто выживать с точки зрения бизнеса», — считает шестикратный чемпион НБА, владелец клуба «Шарлотт» Майкл Джордан.

Теодосич созрел

Среди других знаковых трансферов межсезонья стоит отметить переходы Криса Пола из «Клипперс» в «Хьюстон», Кармело Энтони из «Нью-Йорка» в «Оклахому», Пола Джорджа из «Индианы» в «Оклахому», Дуайта Ховарда из «Атланты» в «Шарлотт», Джимми Батлера из «Чикаго» в «Миннесоту» и Гордона Хэйворда из «Юты» в «Бостон».

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Российские любители баскетбола будут с интересом следить за дебютом в НБА отыгравшего последние шесть сезонов за московский ЦСКА Милоша Теодосича. Серб в межсезонье подписал контракт с «Клипперс» и уже на предсезонке успел впечатлить одноклубников своими передачами. «Обожаю этого парня. Не понимаю половины из того, что Теодосич говорит, но когда он пасует — это что-то невероятное. Милош — один из лучших плеймейкеров, с которыми мне доводилось играть», — заявил центровой «Клипперс» Деандре Джордан.

Большой интерес, как и все последние годы, привлекает к себе «Филадельфия», в составе которой дебютируют в НБА первые номера двух последних драфтов: защитник Маркелл Фульц и форвард Бен Симмонс, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы. Однако главным претендентом на титул новичка года, по мнению экспертов, является защитник «Лейкерс» Лонзо Болл, второй номер драфта-2017.

Новый формат Матча звезд

Матч всех звезд пройдет 18 февраля в Лос-Анджелесе, который примет мероприятие в рекордный шестой раз (с учетом матчей в Инглвуде, пригороде Лос-Анджелеса) и впервые с 2011 года. Согласно новому формату, стартовая пятерка в командах будет по-прежнему определяться комбинацией голосования среди болельщиков, игроков и журналистов без привязки к конференциям, а тренеры назовут 14 резервистов, но теперь набирать команды будут капитаны (получившие наибольшее число голосов игроков) и, что важно, без деления на конференции.