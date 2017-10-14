«Милуоки» отчислил Джоела Энтони, Гэри Пэйтона II и Брэндона Раша

Состав команды сократился до 15 игроков.



Энтони подписал контракт с «Милуоки Бакс» 24 сентября и появился в четырех предсезонных матчах, набирая 1,8 очка и 4,0 подбора.



Пэйтон подписал контракт с «Милуоки» 2 апреля и сыграл в шести играх минувшего сезона, где набирал 3,3 очка, 2,2 передачи и 2,0 подбора. Он принял участие в четырех предсезонных играх, статистика защитника составила 7,5 очка, 3,3 подбора и 2,0 передачи.



Раш подписал контракт с клубом 19 сентября. Он появился в трех предсезонных играх, набирая в среднем 2,7 очка.