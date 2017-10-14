«Мемфис» разгромил «Нью-Орлеан» с разницей в 41 очко в предсезонном матче НБА
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Встреча, состоявшаяся в пятницу на паркете «Мемфиса», завершилась со счетом 142:101 (34:24, 42:28, 39:19, 27:30) в пользу хозяев.
В составе победителей самым результативным стал форвард Джарелл Мартин, набравший 20 очков;
Результаты других предсезонных игр:
«Шарлотт» — «Даллас» — 111:96,
«Орландо» — «Кливленд» — 106:113,
«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 103:110,
«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 97:106,
«Чикаго» — «Торонто» — 104:125,
«Милуоки» — «Детройт» — 107:103,
«Филадельфия» — «Майами» — 119:95.
Результаты выставочных матчей с участием клубов НБА:
«Портленд» — «Маккаби» (Израиль, Хайфа) — 129:81,
«Финикс» — «Брисбен» (Австралия) — 114:93.