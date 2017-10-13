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15:58 (мск), источник: ТАСС

Генерал ВВС США Мишель Джонсон возглавила судейский департамент НБА

ТАСС, 13 октября. Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США в отставке Мишель Джонсон назначена главой судейского департамента Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает сайт телеканала ESPN.

В этой должности Джонсон сменила Майка Бантома, который назначен старшим советником президента лиги Байрона Спруэлла. Джонсон будет отвечать за подбор кадров, обучение, развитие, оценку всех судей и следить за видеоцентром НБА.

«Моя любовь к баскетболу и возможность помочь в формировании развития ключевого департамента НБА сделали эту должность для меня очень привлекательной, — прокомментировала Джонсон свое назначение. — В армии я всегда принимала любые вызовы и использовала все имеющиеся ресурсы для разработки и реализации амбициозных целей и задач. Я с нетерпением жду начала работы, чтобы применить свой опыт на новой должности».

Джонсон является вторым по результативности игроком в истории женского баскетбола в ВВС США. В 2007 году она стала первой женщиной, включенной в Зал славы спорта ВВС. В 2013 году она стала первой женщиной в истории, возглавившей академию Военнно-воздушных сил США.

Два дня назад должность в американском баскетболе получила еще одна женщина — бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Она возглавила комиссию Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по баскетболу.

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