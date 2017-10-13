Клуб НБА «Бруклин Нетс» продлил контракт со вторым номером драфта-2015 Расселлом

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Расселл, выбранный «Лос-Анджелес Лейкерс» под вторым общим номером на драфте 2015 года, в прошлом сезоне набирал в среднем за матч 15,6 очка, делал 4,8 передачи и 3,5 подбора.

Перед стартом текущего сезона Расселл был обменян в «Бруклин». Сообщается, что «Нетс» воспользовались опцией в контракте Рассела и продлили соглашение с ним до конца сезона-2018−19.

Кроме того, «Нетс» до конца сезона-2018−19 продлили контракты с форвардом Рондэем Холлис-Джефферсоном и атакующим защитником Кэрисом Левертом.