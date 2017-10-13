Баскетболисты «Клипперс» обыграли «Сакраменто» в предсезонном матче НБА

Встреча завершилась со счетом 104:87 (22:24, 22:20, 30:24, 30:19) в пользу «Клипперс». В активе Джордана 13 очков и 14 подборов. Самым результативным в команде стал Блэйк Гриффин — 18 баллов. Экс-игрок московского ЦСКА сербский защитник Милош Теодосич отыграл 23 минуты, набрал 8 очков, сделал 6 передач, 2 подбора, 1 перехват и 1 блокшот.