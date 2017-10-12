«Мемфис» закрепил девятый номер за Алленом

Аллен в нынешнее межсезонье покинул команду, перебравшись в «Нью-Орлеан Пеликанс». В составе «Мемфиса» 35-летний защитник провёл последние семь сезонов.



В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата Аллен сыграл 71 матч, набирая в среднем 9,1 очка, совершая 5,5 подбора и отдавая 1,4 передачи. Примечательно, что 13 октября Тони Аллен в составе «Нью-Орлеан Пеликанс» проведёт в Мемфисе первый матч против своей бывшей команды.