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21:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Мемфис» закрепил девятый номер за Алленом

«Мемфис Гриззлиз» вывел из обращения 9-й номер, закрепив его за защитником Тони Алленом, сообщает официальный сайт клуба.

Аллен в нынешнее межсезонье покинул команду, перебравшись в «Нью-Орлеан Пеликанс». В составе «Мемфиса» 35-летний защитник провёл последние семь сезонов.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата Аллен сыграл 71 матч, набирая в среднем 9,1 очка, совершая 5,5 подбора и отдавая 1,4 передачи. Примечательно, что 13 октября Тони Аллен в составе «Нью-Орлеан Пеликанс» проведёт в Мемфисе первый матч против своей бывшей команды.

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