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10:10 (мск), источник: Р-Спорт

«Чикаго» победил «Кливленд» в предсезонном матче НБА, Холидэй набрал 28 очков

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Дабл-дабл Джастина Холидэя помог «Чикаго» одержать победу над «Кливлендом» в предсезонном матче НБА.

Встреча, состоявшаяся в Кливленде во вторник, завершилась со счетом 108:94 (24:20, 26:22, 22:25, 36:27) в пользу гостей, у которых Холидэй записал себе в актив 28 очков и 11 подборов. Самым результативным в составе хозяев стал Леброн Джеймс (17 очков).

Результаты других матчей дня:

«Торонто» — «Детройт» — 116:94,

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 98:103,

«Денвер» — «Оклахома» — 86:96,

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта» — 99:105,

«Индиана» — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — 108:89.

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