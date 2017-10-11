«Чикаго» победил «Кливленд» в предсезонном матче НБА, Холидэй набрал 28 очков

Встреча, состоявшаяся в Кливленде во вторник, завершилась со счетом 108:94 (24:20, 26:22, 22:25, 36:27) в пользу гостей, у которых Холидэй записал себе в актив 28 очков и 11 подборов. Самым результативным в составе хозяев стал Леброн Джеймс (17 очков).