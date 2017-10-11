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«Чикаго» победил «Кливленд» в предсезонном матче НБА, Холидэй набрал 28 очков
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Встреча, состоявшаяся в Кливленде во вторник, завершилась со счетом 108:94 (24:20, 26:22, 22:25, 36:27) в пользу гостей, у которых Холидэй записал себе в актив 28 очков и 11 подборов. Самым результативным в составе хозяев стал Леброн Джеймс (17 очков).
Результаты других матчей дня:
«Торонто» — «Детройт» — 116:94,
«Сан-Антонио» — «Орландо» — 98:103,
«Денвер» — «Оклахома» — 86:96,
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта» — 99:105,
«Индиана» — «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — 108:89.