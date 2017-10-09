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«Бруклин» разгромил «Нью-Йорк Никс», Мозгов набрал 11 очков
МОСКВА, 9 окт —
МОСКВА, 9 окт —
Игра, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 117:83 (36:24, 23:17, 24:21, 34:21) в пользу «Бруклина». Тимофей Мозгов провел на паркете 17 минут и за это время набрал 11 очков, сделал пять подборов и одну передачу. В составе проигравших
В другом матче дня баскетболисты «Чикаго» уступили «Нью-Орлеану» со счетом 95:108 (21:20, 23:29, 29:32, 22:27). Самым результативным игроком встречи стал центровой «пеликанов» Энтони Дэвис, сделавший