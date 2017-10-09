«Бруклин» разгромил «Нью-Йорк Никс», Мозгов набрал 11 очков

Игра, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 117:83 (36:24, 23:17, 24:21, 34:21) в пользу «Бруклина». Тимофей Мозгов провел на паркете 17 минут и за это время набрал 11 очков, сделал пять подборов и одну передачу. В составе проигравших дабл-дабл в активе Вилли Эрнангомеса (17 очков и 12 подборов).