Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Раскрыт секрет внешней привлекательности
В России начались пикеты и митинги сторонников Навального
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Рейнджерс0
Монреаль Канадиенс0
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Чехия5
Сан-Марино0
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Германия5
Азербайджан1
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Норвегия1
Северная Ирландия0
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Дания1
Румыния1
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Казахстан1
Армения1
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Польша4
Черногория2
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Литва0
Англия1
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Словакия3
Мальта0
Футбол. Чемпионат мира
8.10
Словения2
Шотландия2
Хоккей. КХЛ
8.10
Автомобилист1
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
8.10
Салават Юлаев3
Сибирь0
Все события
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Снайперы России установили мировой рекорд в дальности стрельбы
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Секс сокращает жизнь
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
01:32 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Вашингтона» обыграли «Кливленд» в предсезонном матче НБА

«Вашингтон» обыграл «Кливленд» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая на паркете «Вашингтона», завершилась со счетом 102:95 (38:29, 17:27, 25:13, 22:26) в пользу хозяев, в составе которых по 13 очков набрали Джоди Микс и Каррик Феликс. У «Кливленда» Джефф Грин набрал 19 очков, Кей Фелдер сделал дабл-дабл (12 очков, 11 передач).

Другой клуб НБА «Оклахома-Сити» в товарищеском матче победил австралийский «Мельбурн Юнайтед» — 86:85.

Регулярный сезон-2017/18 в НБА стартует 17 октября.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева
Сборная Польши квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года
Источник: «Манчестер Сити» готов приобрести Месси за 400 млн
Украина хочет в Россию. Анонс решающих матчей отбора ЧМ-2018
Египтяне впервые с 1990 года отобрались на ЧМ по футболу
СМИ: Сборная Англии опасается шпионажа российских спецслужб
Словаки могут сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь