Эссам Эль-Хадари может стать самым возрастным футболистом в истории чемпионатов мира.
Баскетболисты «Вашингтона» обыграли «Кливленд» в предсезонном матче НБА
«Вашингтон» обыграл «Кливленд» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации.
«Вашингтон» обыграл «Кливленд» в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча, прошедшая на паркете «Вашингтона», завершилась со счетом 102:95 (38:29, 17:27, 25:13, 22:26) в пользу хозяев, в составе которых по 13 очков набрали Джоди Микс и Каррик Феликс. У «Кливленда» Джефф Грин набрал 19 очков, Кей Фелдер сделал
Другой клуб НБА «Оклахома-Сити» в товарищеском матче победил австралийский «Мельбурн Юнайтед» — 86:85.
Регулярный сезон-2017/18 в НБА стартует 17 октября.