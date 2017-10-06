СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций клуба НБА «Бруклин»

Интерес к «Бруклину» выразил ряд потенциальных покупателей, которые готовы приобрести 49% акций с правом увеличения своей доли и выкупа всего клуба в течение трех лет. По информации издания, Прохоров планирует выручить более $2 млрд за эту сделку, при этом продажа арены Barclays Center не рассматривается.

Ранее Reuters сообщал, что вице-президент компании Alibaba Джозеф Цай вел предварительные переговоры о покупке клуба за $12 млрд. Сам Цай опроверг информацию.