Джеймс восстановился после травмы голеностопа

Игрок уже провёл первую полноценную тренировку и может принять участие в следующем предсезонном матче с «Индиана Пэйсерс». В этом случае «Кливленд» получит возможность впервые выпустить стартовую пятёрку из Деррика Роуза, Джей Ар Смита, Джея Краудера, Джеймса и Кевина Лава, которую главный тренер Тайрон Лю планирует использовать в предстоящем сезоне.