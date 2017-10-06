Сборная этой страны впервые в истории может попасть на чемпионат мира.
Джеймс восстановился после травмы голеностопа
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс восстановился после травмы голеностопа, соощает ESPN.
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс восстановился после травмы голеностопа, соощает ESPN.
Игрок уже провёл первую полноценную тренировку и может принять участие в следующем предсезонном матче с «Индиана Пэйсерс». В этом случае «Кливленд» получит возможность впервые выпустить стартовую пятёрку из Деррика Роуза, Джей Ар Смита, Джея Краудера, Джеймса и Кевина Лава, которую главный тренер Тайрон Лю планирует использовать в предстоящем сезоне.
Окончательное решение по поводу участия форварда в поединке будет принято после предшествующей ему тренировки.