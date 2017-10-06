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12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Джеймс восстановился после травмы голеностопа

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс восстановился после травмы голеностопа, соощает ESPN.

Источник: AP 2017

Игрок уже провёл первую полноценную тренировку и может принять участие в следующем предсезонном матче с «Индиана Пэйсерс». В этом случае «Кливленд» получит возможность впервые выпустить стартовую пятёрку из Деррика Роуза, Джей Ар Смита, Джея Краудера, Джеймса и Кевина Лава, которую главный тренер Тайрон Лю планирует использовать в предстоящем сезоне.

Окончательное решение по поводу участия форварда в поединке будет принято после предшествующей ему тренировки.

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