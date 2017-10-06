Мозгов набрал пять очков в победном для «Бруклина» предсезонном матче НБА с «Майами»

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Тайлер Джонсон, остановившийся в шаге от дабл-дабла (21 очков + девять подборов). Центровой «Майами» Хассан Уайтсайд также мог сделать дабл-дабл, в его активе 19 очков и девять подборов. Перешедший летом в команду из «Бостона» центровой Келли Олиник провел на паркете 24 минуты, набрав семь очков и пять подборов.

У хозяев самым результативным стал разыгрывающий защитник Джереми Лин, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы, за 24 минуты он набрал 16 очков и сделал четыре передачи. Выменянный у «Лос-Анджелес Лейкерс» в летнее межсезонье российский центровой Тимофей Мозгов начал встречу в стартовой пятерке, суммарно сыграл 15 минут, за которые смог отметиться пятью очками и восемью подборами. Разыгрывающий Д’Анджело Расселл, перешедший в «Бруклин» из «Лейкерс» вместе с Мозговым, отыграл 24 минуты, набрав девять очков и сделав две передачи.

В параллельной встрече «Портленд» дома победил «Торонто» — 106:101. Наибольшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, за 25 минут защитник отметился 23 очками и шестью передачами. Отдых в матче получили защитники команды Демар Дерозан и Си Джей Майлз. У хозяев самым результативным стал разыгрывающий Дамиан Лиллард (16 очков и восемь подборов за 26 минут), на одно очко меньше набрал один из самых результативных игроков команды прошлого сезона атакующий защитник Си Джей Макколлум.