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10:45 (мск), источник: ТАСС

Мозгов набрал пять очков в победном для «Бруклина» предсезонном матче НБА с «Майами»

ТАСС, 6 октября. «Бруклин» одержал победу со счетом 107:88 в домашнем предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами».

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Тайлер Джонсон, остановившийся в шаге от дабл-дабла (21 очков + девять подборов). Центровой «Майами» Хассан Уайтсайд также мог сделать дабл-дабл, в его активе 19 очков и девять подборов. Перешедший летом в команду из «Бостона» центровой Келли Олиник провел на паркете 24 минуты, набрав семь очков и пять подборов.

У хозяев самым результативным стал разыгрывающий защитник Джереми Лин, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы, за 24 минуты он набрал 16 очков и сделал четыре передачи. Выменянный у «Лос-Анджелес Лейкерс» в летнее межсезонье российский центровой Тимофей Мозгов начал встречу в стартовой пятерке, суммарно сыграл 15 минут, за которые смог отметиться пятью очками и восемью подборами. Разыгрывающий Д’Анджело Расселл, перешедший в «Бруклин» из «Лейкерс» вместе с Мозговым, отыграл 24 минуты, набрав девять очков и сделав две передачи.

В параллельной встрече «Портленд» дома победил «Торонто» — 106:101. Наибольшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Торонто» Кайл Лоури, за 25 минут защитник отметился 23 очками и шестью передачами. Отдых в матче получили защитники команды Демар Дерозан и Си Джей Майлз. У хозяев самым результативным стал разыгрывающий Дамиан Лиллард (16 очков и восемь подборов за 26 минут), на одно очко меньше набрал один из самых результативных игроков команды прошлого сезона атакующий защитник Си Джей Макколлум.

«Даллас» в гостях уступил «Орландо» со счетом 89:112. Тяжелый форвард хозяев Аарон Гордон за 20 минут сделал дабл- дабл из 17 очков и 10 подборов, центровой команды Никола Вучевич за 14 минут набрал 14 очков. У «Далласа» самым результативным стал выбранный на драфте новичков 2017 года под девятым номером разыгрывающий Деннис Смит, в его активе 13 очков за 18 минут. Центровой команды и один из самых результативных игроков в истории лиги Дирк Новицки не выходил на паркет в матче по решению тренера.

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