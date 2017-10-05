Тимофей Мозгов: Евробаскет оставил самые лучшие впечатления
Вчера российский центровой провел свой первый матч за новый клуб — «Бруклин Нетс», а затем ответил на вопросы корреспондента «СЭ».
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НАС ДВОЕ — Я И ПРОХОРОВ
«Бруклин» в предсезонной игре оказался сильнее «Нью-Йорк Никс». Мозгов вышел в стартовой пятерке «Нетс», провел на паркете 16 минут и 44 секунды и отметился четырьмя очками и двумя подборами. Прямо скажем, не слишком впечатляющая статистика, но для первого раза в новой, да еще и находящейся на начальной стадии строительства команде — не так уж и плохо. К тому же нужно учитывать, что вместо того, чтобы планомерно готовиться к сезону и работать в тренировочном лагере, Мозгов в составе сборной России выступал на чемпионате Европы.
Напомним, что Мозгов оказался в «Бруклине» 21 июня после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс», где он провел прошлый сезон. Трейд был крупным — помимо россиянина из солнечной Калифорнии на Восточное побережье переехал и талантливый 21-летний разыгрывающий Д'Анджело Расселл, вокруг которого в «Нетс» планируют строить новую команду.
Почему именно «Бруклин»? «СЭ» уже писал, что новый генеральный менеджер «Лейкерс» Мэджик Джонсон очень хочет расчистить место под потолком зарплат, дабы будущим летом заманить в Город Ангелов
Ну, и потом, нет ничего удивительного в том, что единственный россиянин в НБА оказался в клубе, которым владеет его соотечественник — Михаил Прохоров.
— Вы — единственный россиянин в НБА, — спрашивали мы летом Мозгова в редакции «СЭ».
— Нас двое! Я и Прохоров, — шутил в ответ баскетболист.
— Для вас «Бруклин» — удачный вариант продолжения карьеры?
— Думаю, да. Время покажет, но мне
— Вы готовы стать лидером «Бруклина»?
— Если речь идет именно о лидерстве, то да. Это не равносильно тому, что я обязан набирать больше всех очков. Мне кажется, что пережив прошлый сезон, я теперь готов ко многому.
35 ПОБЕД? ВООБЩЕ НЕ ВОПРОС
В июле, во время той беседы, Мозгов, как видим, был настроен оптимистично. И сейчас его настроение нисколько не ухудшилось.
— Все получалось, за исключением отрезка в начале матча, — сказал Мозгов корреспонденту «СЭ» сразу после игры с «Никс». — Мы вышли на паркет не очень сконцентрированными, а соперник попадал все, что выбросил по кольцу. Потом уже играли ровно, делали свою работу и победили. Но после первого матча рано о
— На старте вы боролись за мяч с латвийским центровым «Никс» Порзингисом, как будто Евробаскет и не заканчивался.
— Из игравших сегодня там еще Фернандо Гомес выступал.
— Какие вообще впечатления остались от чемпионата Европы?
— Самые положительные. Немного, правда, разрядил батарейки перед сезоном, потому что много энергии было отдано этому турниру. Да, мы не добрались медалей, но мне не стыдно за то, как мы играли.
— Как проходит адаптация в новом клубе?
— Нелегко, но у нас есть еще куча времени и три предсезонных игры впереди. А потом целый сезон. По ходу регулярного чемпионата мы будем идти по нарастающей.
— «Бруклину» по силам одержать 35 побед в регулярке?
— Да вообще не вопрос.
Евгений БЕЛОУСОВ
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