Тимофей Мозгов: Евробаскет оставил самые лучшие впечатления

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НАС ДВОЕ — Я И ПРОХОРОВ

«Бруклин» в предсезонной игре оказался сильнее «Нью-Йорк Никс». Мозгов вышел в стартовой пятерке «Нетс», провел на паркете 16 минут и 44 секунды и отметился четырьмя очками и двумя подборами. Прямо скажем, не слишком впечатляющая статистика, но для первого раза в новой, да еще и находящейся на начальной стадии строительства команде — не так уж и плохо. К тому же нужно учитывать, что вместо того, чтобы планомерно готовиться к сезону и работать в тренировочном лагере, Мозгов в составе сборной России выступал на чемпионате Европы.

Напомним, что Мозгов оказался в «Бруклине» 21 июня после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс», где он провел прошлый сезон. Трейд был крупным — помимо россиянина из солнечной Калифорнии на Восточное побережье переехал и талантливый 21-летний разыгрывающий Д'Анджело Расселл, вокруг которого в «Нетс» планируют строить новую команду.

Почему именно «Бруклин»? «СЭ» уже писал, что новый генеральный менеджер «Лейкерс» Мэджик Джонсон очень хочет расчистить место под потолком зарплат, дабы будущим летом заманить в Город Ангелов какую-нибудь суперзвезду (называют даже имя Леброна Джеймса), а во всей НБА только «Нетс» могли взять на себя огромный 64-миллионный контракт Мозгова.

Ну, и потом, нет ничего удивительного в том, что единственный россиянин в НБА оказался в клубе, которым владеет его соотечественник — Михаил Прохоров.

— Вы — единственный россиянин в НБА, — спрашивали мы летом Мозгова в редакции «СЭ».

— Нас двое! Я и Прохоров, — шутил в ответ баскетболист.

— Для вас «Бруклин» — удачный вариант продолжения карьеры?

— Думаю, да. Время покажет, но мне почему-то кажется, что вариант отличный.

— Вы готовы стать лидером «Бруклина»?

— Если речь идет именно о лидерстве, то да. Это не равносильно тому, что я обязан набирать больше всех очков. Мне кажется, что пережив прошлый сезон, я теперь готов ко многому.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">DLo gets the outlet pass & eventually dishes it to Mozgov for easy jumper. Promising to see Moz's J look good & see KA call a play for him <a href="https://t.co/OK85bLNYcD">pic.twitter.com/OK85bLNYcD</a></p>— Nicholas LeTourneau (@nick_lt) <a href="https://twitter.com/nick_lt/status/915403274731376641?ref_src=twsrc%5Etfw">4 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

35 ПОБЕД? ВООБЩЕ НЕ ВОПРОС

В июле, во время той беседы, Мозгов, как видим, был настроен оптимистично. И сейчас его настроение нисколько не ухудшилось.

— Все получалось, за исключением отрезка в начале матча, — сказал Мозгов корреспонденту «СЭ» сразу после игры с «Никс». — Мы вышли на паркет не очень сконцентрированными, а соперник попадал все, что выбросил по кольцу. Потом уже играли ровно, делали свою работу и победили. Но после первого матча рано о чем-то говорить. У нас сейчас такая ротация состава, которой не будет по ходу сезона.

— На старте вы боролись за мяч с латвийским центровым «Никс» Порзингисом, как будто Евробаскет и не заканчивался.

— Из игравших сегодня там еще Фернандо Гомес выступал.

— Какие вообще впечатления остались от чемпионата Европы?

— Самые положительные. Немного, правда, разрядил батарейки перед сезоном, потому что много энергии было отдано этому турниру. Да, мы не добрались медалей, но мне не стыдно за то, как мы играли.

— Как проходит адаптация в новом клубе?

— Нелегко, но у нас есть еще куча времени и три предсезонных игры впереди. А потом целый сезон. По ходу регулярного чемпионата мы будем идти по нарастающей.

— «Бруклину» по силам одержать 35 побед в регулярке?

— Да вообще не вопрос.