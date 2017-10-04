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4 октября 2017, 11:25 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

18 очков Гриффина помогли «Клипперс» обыграть «Торонто»

«Лос-Анджелес Клипперс» в предсезонном матче оказался сильнее «Торонто Рэпторс».

Лос-Анджелес <span class=error>Клипперс</span> в предсезонном матче оказался сильнее Торонто Рэпторс. Увеличить
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Калифорнийский клуб записал в свой актив три четверти и завершил поединок со счётом 98:84.

Самым результативным игроком матча стал мощный форвард «Клипперс» Блэйк Гриффин, набравший 18 очков. В составе «Торонто» больше всех набрал разыгрывающий защитник Кайл Лоури, который отметился 17 баллами.

Предсезонный матч
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Торонто Рэпторс» — 98:84 (28:19, 34:30, 26:11, 10:24)
«Клипперс»: Гриффин (18), Галлинари (17), Уильямс (17), Беверли (14), Джонсон (10);
«Торонто»: Лоури (17), Пауэлл (16), Майлз (12), Ибака (12), Дерозан (11).
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