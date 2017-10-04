Мозгов дебютировал за «Бруклин» в предсезонном матче с «Нью-Йорком»

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Встреча, прошедшая на площадке «Нью-Йорка», завершилась со счетом 115:107 (30:33, 29:24, 34:21, 22:29) в пользу «Бруклина», в составе которого 19 очков набрал Д’Анджело Расселл. Российский новичок «Нетс» центровой Тимофей Мозгов провел на площадке 16 минут, набрал 4 очка. У «Никс» по 17 очков набрали Тим Хардуэй-младший и Энес Кантер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Victory! <a href="https://twitter.com/hashtag/WeGoHard?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeGoHard</a> <a href="https://t.co/wm0U3ohNOj">pic.twitter.com/wm0U3ohNOj</a></p>— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) <a href="https://twitter.com/BrooklynNets/status/915393548098457601?ref_src=twsrc%5Etfw">4 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мозгов в июне был обменян в «Бруклин» из «Лос-Анджелес Лейкерс».

Результаты других матчей:

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 109:113;.

«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 97:104;.

«Портленд» — «Финикс» — 112:114.