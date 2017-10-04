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4 октября 2017, 9:04 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Мозгов дебютировал за «Бруклин» в предсезонном матче с «Нью-Йорком»

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Баскетболисты «Бруклина» обыграли «Нью-Йорк» в предсезонном матче НБА.

Баскетболисты Бруклина обыграли Нью-Йорк в предсезонном матче НБА. Увеличить
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Встреча, прошедшая на площадке «Нью-Йорка», завершилась со счетом 115:107 (30:33, 29:24, 34:21, 22:29) в пользу «Бруклина», в составе которого 19 очков набрал Д’Анджело Расселл. Российский новичок «Нетс» центровой Тимофей Мозгов провел на площадке 16 минут, набрал 4 очка. У «Никс» по 17 очков набрали Тим Хардуэй-младший и Энес Кантер.

Мозгов в июне был обменян в «Бруклин» из «Лос-Анджелес Лейкерс».

Результаты других матчей:

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 109:113;.

«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 97:104;.

«Портленд» — «Финикс» — 112:114.
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