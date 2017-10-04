Мозгов дебютировал за «Бруклин» в предсезонном матче с «Нью-Йорком»
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Баскетболисты «Бруклина» обыграли «Нью-Йорк» в предсезонном матче НБА.
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Встреча, прошедшая на площадке «Нью-Йорка», завершилась со счетом 115:107 (30:33, 29:24, 34:21, 22:29) в пользу «Бруклина», в составе которого 19 очков набрал Д’Анджело Расселл. Российский новичок «Нетс» центровой Тимофей Мозгов провел на площадке 16 минут, набрал 4 очка. У «Никс» по 17 очков набрали Тим
Мозгов в июне был обменян в «Бруклин» из «Лос-Анджелес Лейкерс».
Результаты других матчей:
«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 109:113;.
«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 97:104;.
«Портленд» — «Финикс» — 112:114.
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