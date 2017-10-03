НБА изменит формат проведения Матча звезд с 2018 года
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с Профсоюзом игроков НБА (NBPA) приняли решение внести изменения в формат Матча звезд с 2018 года. Об этом сообщает
пресс-служба НБА.
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Видимо, что-то случилось...
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Начиная с матча, который состоится 18 февраля 2018 года в
«Я впечатлен теми изменениями, на которые пошли игроки и лига ради улучшения качества шоу, — сказал президент NBPA Крис Пол. — Мы все с нетерпением ждем матча в Лос- Анджелесе».
Процесс выбора пула игроков на Матч звезд останется неизменным: в матче
Помимо обновленного принципа набора игроков, каждая из команд пожертвует деньги в выбранную ей местную благотворительную организацию.
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