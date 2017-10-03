Теодосич: Недоволен дебютом, потому что мы проиграли
Новобранец «Лос-Анджелес Клипперс» разыгрывающий Милош Теодосич прокомментировал свой дебют в матче НБА, который состоялся в рамках предсезонной встречи с «Торонто Рэпторс».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я не могу быть доволен дебютом, потому что мы проиграли. Знаю, что это предсезонный поединок, но я не люблю проигрывать. Сейчас мы работаем над командной химией. Конечно, нам нужно больше времени, но думаю, всё идёт нормально.
Что касается сравнения с Европой, то мне сложно сейчас об этом говорить. Должно пройти больше времени, чтобы я мог выстроить картину и провести сравнение, — приводит слова Теодосича из послематчевого интервью Eurohoops.
В матче с «Торонто»
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